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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:57
guntherhouse777 написав:
В той выписке: и Ибан Б5, и МСС с КБ по каждой операции)))
Но вот реально! Ну неужели Каповаи не может это все сделать для Таси?! Или ТасЛинк не дает парсить данные по картоперации? Или конвертеры для синхронизации всех Таськиных БД слишком мудреные - не двоичные там циферки, а троичные шоли? А мож вааще пятиричные
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 05 лют, 2020 16:01
На самом деле им просто похер.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 16:43
clientage написав:
Но вот реально! Ну неужели Каповаи не может это все сделать для Таси?! Или ТасЛинк не дает парсить данные по картоперации? Или конвертеры для синхронизации всех Таськиных БД слишком мудреные - не двоичные там циферки, а троичные шоли?
Основная проблема таких реализаций из-за того что ставят задачи и разрабатывают обычно те кто сами этим софтом особо не пользуется.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:48
anis
По сравнению с программистами Идеи, тут просто билы гейтсы работают
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Додано: Сер 05 лют, 2020 18:57
ну какой же он люмпен, если работает
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