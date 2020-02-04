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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3200320132023203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:57

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  Faceless написав:Тася недавно выкатила обновление tas2u, рекомендуют обновиться до 2.19.26

Шооо, и тада допки опять будут видны или Выписка таки появится ? :lol: :lol:

В той выписке: и Ибан Б5, и МСС с КБ по каждой операции)))

Но вот реально! Ну неужели Каповаи не может это все сделать для Таси?! Или ТасЛинк не дает парсить данные по картоперации? Или конвертеры для синхронизации всех Таськиных БД слишком мудреные - не двоичные там циферки, а троичные шоли? А мож вааще пятиричные :shock: :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:01

  clientage написав:Но вот реально! Ну неужели Каповаи не может это все сделать для Таси?! Или ТасЛинк не дает парсить данные по картоперации? Или конвертеры для синхронизации всех Таськиных БД слишком мудреные - не двоичные там циферки, а троичные шоли? А мож вааще пятиричные :shock: :shock:

На самом деле им просто похер.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:43

  clientage написав:Но вот реально! Ну неужели Каповаи не может это все сделать для Таси?! Или ТасЛинк не дает парсить данные по картоперации? Или конвертеры для синхронизации всех Таськиных БД слишком мудреные - не двоичные там циферки, а троичные шоли?


Основная проблема таких реализаций из-за того что ставят задачи и разрабатывают обычно те кто сами этим софтом особо не пользуется.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:51

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  Faceless написав:Тася недавно выкатила обновление tas2u, рекомендуют обновиться до 2.19.26

Шооо, и тада допки опять будут видны или Выписка таки появится ?
Нет всего ли пуши пока завезли и то ещё не включили.
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anis
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anis
По сравнению с программистами Идеи, тут просто билы гейтсы работают
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:12

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrprom2014 написав:тут просто билы гейтсы работают


біли гейти не работают, вони тільки бабки счітают :)
работают зввжди люмпени :)
+50грн !
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greenozon
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ну какой же он люмпен, если работает
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:17

Re: ТАСКОМБАНК

Третий день картой не дают ничего оплатить. У горячки все просто: "Это комиссия за годовое обслуживание. Хотя да, еще должна работать. Хотите создать запрос в службу поддержки? Ждите несколько дней."
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:24

  Славик написав:Третий день картой не дают ничего оплатить. У горячки все просто: "Это комиссия за годовое обслуживание. Хотя да, еще должна работать. Хотите создать запрос в службу поддержки? Ждите несколько дней."

напишите на минфине, там представитель банка чаще отвечает...
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