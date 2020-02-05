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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3201320232033204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:34

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:Шооо, и тада допки опять будут видны или Выписка таки появится ?

В той выписке: и Ибан Б5, и МСС с КБ по каждой операции)))

Но вот реально! Ну неужели Каповаи не может это все сделать для Таси?! Или ТасЛинк не дает парсить данные по картоперации? Или конвертеры для синхронизации всех Таськиных БД слишком мудреные - не двоичные там циферки, а троичные шоли? А мож вааще пятиричные :shock: :shock:
У капавея аппетиты растут хорошо, сделать то они могут, но цена от фичи к фиче растёт
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:51

  MASolomko написав:MCC не увидел.

Так то ж була шЮтка ;)
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:27

  Faceless написав:У капавея аппетиты растут хорошо, сделать то они могут, но цена от фичи к фиче растёт

Так може ТАС24 повернути? :mrgreen:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:48

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:
  Faceless написав:У капавея аппетиты растут хорошо, сделать то они могут, но цена от фичи к фиче растёт

Так може ТАС24 повернути? :mrgreen:
Вже ні. Можуть новий зробити
Faceless
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  #<1 ... 3201320232033204
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