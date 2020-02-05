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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 23:34
clientage написав: guntherhouse777 написав:
В той выписке: и Ибан Б5, и МСС с КБ по каждой операции)))
Но вот реально! Ну неужели Каповаи не может это все сделать для Таси?! Или ТасЛинк не дает парсить данные по картоперации? Или конвертеры для синхронизации всех Таськиных БД слишком мудреные - не двоичные там циферки, а троичные шоли? А мож вааще пятиричные
У капавея аппетиты растут хорошо, сделать то они могут, но цена от фичи к фиче растёт
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Додано: Сер 05 лют, 2020 23:51
MASolomko написав:
MCC не увидел.
Так то ж була шЮтка
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Додано: Чет 06 лют, 2020 00:27
Faceless написав:
У капавея аппетиты растут хорошо, сделать то они могут, но цена от фичи к фиче растёт
Так може ТАС24 повернути?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 00:48
klug написав: Faceless написав:
У капавея аппетиты растут хорошо, сделать то они могут, но цена от фичи к фиче растёт
Так може ТАС24 повернути?
Вже ні. Можуть новий зробити
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Faceless
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7
2
3
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