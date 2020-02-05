ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 23:34
clientage написав: guntherhouse777 написав:
В той выписке: и Ибан Б5, и МСС с КБ по каждой операции)))
Но вот реально! Ну неужели Каповаи не может это все сделать для Таси?! Или ТасЛинк не дает парсить данные по картоперации? Или конвертеры для синхронизации всех Таськиных БД слишком мудреные - не двоичные там циферки, а троичные шоли? А мож вааще пятиричные
У капавея аппетиты растут хорошо, сделать то они могут, но цена от фичи к фиче растёт
Faceless
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Додано: Сер 05 лют, 2020 23:51
MASolomko написав:
MCC не увидел.
Так то ж була шЮтка
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Додано: Чет 06 лют, 2020 00:27
Faceless написав:
У капавея аппетиты растут хорошо, сделать то они могут, но цена от фичи к фиче растёт
Так може ТАС24 повернути?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 06 лют, 2020 00:48
klug написав: Faceless написав:
У капавея аппетиты растут хорошо, сделать то они могут, но цена от фичи к фиче растёт
Так може ТАС24 повернути?
Вже ні. Можуть новий зробити
Faceless
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Додано: Чет 06 лют, 2020 02:44
Faceless написав:
У капавея аппетиты растут хорошо, сделать то они могут, но цена от фичи к фиче растёт
Отладили на хомячках, теперь можно и задирать цены
Сделать выписку на почту, в которую всандалить счёт, дату проводки и МСС - все хотелки сразу одной фичей закрываются.
curiousobro
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Додано: Чет 06 лют, 2020 08:59
curiousobro написав:
Отладили на хомячках,
Эти хомячки 5 лет назад казались тиграми
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ukrprom2014
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Додано: Чет 06 лют, 2020 09:56
curiousobro написав:
Сделать выписку на почту, в которую всандалить счёт, дату проводки и МСС - все хотелки сразу одной фичей закрываются.
Да хотя бы в информации о платеже писать. Как делает Unex на той же платформе.
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ramzes4
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