clientage написав:Шооо, и тада допки опять будут видны или Выписка таки появится ?
В той выписке: и Ибан Б5, и МСС с КБ по каждой операции)))
Но вот реально! Ну неужели Каповаи не может это все сделать для Таси?! Или ТасЛинк не дает парсить данные по картоперации? Или конвертеры для синхронизации всех Таськиных БД слишком мудреные - не двоичные там циферки, а троичные шоли? А мож вааще пятиричные
У капавея аппетиты растут хорошо, сделать то они могут, но цена от фичи к фиче растёт
Все таки кинули на 2 недели по карте Вики с "Комісія за обслуговування рахунку". Заблокировали на 2 недели раньше. Правы были те кто писал, что их "Тарифи по обслуговуванню фізичних осіб за пакетом послуг «WEEKEND CARD»" до одного места и списывают не 25 числа как записано в тарифах, а (лично у меня) 3. Типа счет открыт 2 числа. То что карта получена и оплачено за 365 дней на две недели позже не считается. Служба поддержки с понедельника ничего не смогла сделать, только соглашались, что это их косяк. В отделении досмотрели, что на счету есть деньги (доллары?) и поэтому пообещали включить карту. Побоялся дарить им еще комиссию за конвертацию и забросил гривну. Уже все списали и включили.