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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:33
Vorlon Это я уже прочувствовал. Но в тарифах записано "Включається в суму ОМП".
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Славик
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:37
Славик написав:Vorlon
Это я уже прочувствовал. Но в тарифах записано "Включається в суму ОМП".
так на практике с осени у всех так, списывают раньше срока...
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