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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:33
Vorlon Это я уже прочувствовал. Но в тарифах записано "Включається в суму ОМП".
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Славик
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:37
Славик написав:Vorlon
Это я уже прочувствовал. Но в тарифах записано "Включається в суму ОМП".
так на практике с осени у всех так, списывают раньше срока...
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Додано: Чет 06 лют, 2020 21:13
DENVER_S написав: TASCOMBANK написав: DENVER_S написав:
А если сейчас снять бонусы со счета то пройдет выплата этим месяцем? То что упадут уже в пнд знаю.
Доброго дня!
Система відпрацьовує день та час списання cash-back з бонусного рахунку а не день та час зарахування на картковий рахунок.
Добрый. Но сейчас лимит не обновился еще. Пишет в этом месяце выведено столько-то.
Оновлення відбудеться в перший робочий день місяця а не календарний. Якщо цього не сталося - обновіть сторінку.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 06 лют, 2020 21:25
vpchelko написав:
Вчера обжёгся с пополнением карты через iBox терминал, насчет комиссии поздно обратил внимание - и деньги из терминала нельзя забрать обратно. Да и деньги до сих пор на карту не попали.
Добрий вечір!
Інформуємо, що поповнення карт в IBox проходить з комісією компанії EazyPay. Також, повідомляємо, що платіж через IBox вважається міжбанківським переказом і регламент зарахування - до трьох робочих днів.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 21:31
Кочевник написав:
Копійка до копійки. Бухгалтерія повинна сходитися.
Нарахували. У виписці 7 година вказана, а нарахували близько 10-ї години.
Добрий вечір!
Повідомляємо, що нарахування відсотків по депозитним вкладам проходять у день виплати протягом робочого дня.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 21:39
Славик написав:
Все таки кинули на 2 недели по карте Вики с "Комісія за обслуговування рахунку". Заблокировали на 2 недели раньше. Правы были те кто писал, что их "Тарифи по обслуговуванню фізичних осіб за пакетом послуг «WEEKEND CARD»" до одного места и списывают не 25 числа как записано в тарифах, а (лично у меня) 3. Типа счет открыт 2 числа. То что карта получена и оплачено за 365 дней на две недели позже не считается. Служба поддержки с понедельника ничего не смогла сделать, только соглашались, что это их косяк. В отделении досмотрели, что на счету есть деньги (доллары?) и поэтому пообещали включить карту. Побоялся дарить им еще комиссию за конвертацию и забросил гривну. Уже все списали и включили.
Добрий вечір!
Рекомендуємо звернутися до Контакт-центру (0 800 503 580) і створити запит до технічної підтримки.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 06 лют, 2020 22:02
TASCOMBANK написав: Славик написав:
Все таки кинули на 2 недели по карте Вики с "Комісія за обслуговування рахунку".
Добрий вечір!
Рекомендуємо звернутися до Контакт-центру (0 800 503 580) і створити запит до технічної підтримки.
Интересная рекомендация после того как Славик пару дней держит нас в курсе своего общения с КЦ. ))
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Aps
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Додано: Чет 06 лют, 2020 22:26
Aps написав:
Интересная рекомендация после того как Славик пару дней держит нас в курсе своего общения с КЦ. ))
Чукча - не читатель, чукча - писатель, Аднако
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Flamingo
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