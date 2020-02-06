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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3202320332043205

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:33

Vorlon Это я уже прочувствовал. Но в тарифах записано "Включається в суму ОМП".
Славик
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:37

  Славик написав:Vorlon Это я уже прочувствовал. Но в тарифах записано "Включається в суму ОМП".

так на практике с осени у всех так, списывают раньше срока...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:13

  DENVER_S написав:
  TASCOMBANK написав:
  DENVER_S написав:А если сейчас снять бонусы со счета то пройдет выплата этим месяцем? То что упадут уже в пнд знаю.

Доброго дня!
Система відпрацьовує день та час списання cash-back з бонусного рахунку а не день та час зарахування на картковий рахунок.

Добрый. Но сейчас лимит не обновился еще. Пишет в этом месяце выведено столько-то.

Оновлення відбудеться в перший робочий день місяця а не календарний. Якщо цього не сталося - обновіть сторінку.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:25

  vpchelko написав:Вчера обжёгся с пополнением карты через iBox терминал, насчет комиссии поздно обратил внимание - и деньги из терминала нельзя забрать обратно. Да и деньги до сих пор на карту не попали.

Добрий вечір!
Інформуємо, що поповнення карт в IBox проходить з комісією компанії EazyPay. Також, повідомляємо, що платіж через IBox вважається міжбанківським переказом і регламент зарахування - до трьох робочих днів.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2793
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:31

  Кочевник написав:Копійка до копійки. Бухгалтерія повинна сходитися.
Нарахували. У виписці 7 година вказана, а нарахували близько 10-ї години.

Добрий вечір!
Повідомляємо, що нарахування відсотків по депозитним вкладам проходять у день виплати протягом робочого дня.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:39

  Славик написав:Все таки кинули на 2 недели по карте Вики с "Комісія за обслуговування рахунку". Заблокировали на 2 недели раньше. Правы были те кто писал, что их "Тарифи по обслуговуванню фізичних осіб за пакетом послуг «WEEKEND CARD»" до одного места и списывают не 25 числа как записано в тарифах, а (лично у меня) 3. Типа счет открыт 2 числа. То что карта получена и оплачено за 365 дней на две недели позже не считается. Служба поддержки с понедельника ничего не смогла сделать, только соглашались, что это их косяк. В отделении досмотрели, что на счету есть деньги (доллары?) и поэтому пообещали включить карту. Побоялся дарить им еще комиссию за конвертацию и забросил гривну. Уже все списали и включили.

Добрий вечір!
Рекомендуємо звернутися до Контакт-центру (0 800 503 580) і створити запит до технічної підтримки.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:02

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK написав:
  Славик написав:Все таки кинули на 2 недели по карте Вики с "Комісія за обслуговування рахунку".

Добрий вечір!
Рекомендуємо звернутися до Контакт-центру (0 800 503 580) і створити запит до технічної підтримки.


Интересная рекомендация после того как Славик пару дней держит нас в курсе своего общения с КЦ. ))
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:26

Re: ТАСКОМБАНК

  Aps написав:Интересная рекомендация после того как Славик пару дней держит нас в курсе своего общения с КЦ. ))
Чукча - не читатель, чукча - писатель, Аднако ;)
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Flamingo
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