ничего не понял по поводу выписок
это таки шутка была?
или уже можно как-то выписки в пдф получить? и ммс увидеть?
в чём же собственно отличия новой версии?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:01
ничего не понял по поводу выписок
это таки шутка была?
или уже можно как-то выписки в пдф получить? и ммс увидеть?
в чём же собственно отличия новой версии?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:07
Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:11
если счёт открыт 2 числа - то они ИМХО правы
З.Ы.
на сколько я помню тарифы и реалии этой карты - то там четко прописано что они списывают 365 грн. в первый рабочий день месяца,
и 365 там идёт не за карту, а за обслуживание счёта
с кредитных вроде не списывают
"-365" будет висеть как блок с первого рабочего дня и проведётся как только будут личные деньги на счёте
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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