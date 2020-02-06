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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3203320432053206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:01

ничего не понял по поводу выписок
это таки шутка была?
или уже можно как-то выписки в пдф получить? и ммс увидеть?
в чём же собственно отличия новой версии?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:07

  uaprofi написав:ничего не понял по поводу выписок
это таки шутка была?
или уже можно как-то выписки в пдф получить? и ммс увидеть?
в чём же собственно отличия новой версии?

Та не будет этого никогда.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:11

  Славик написав:Все таки кинули на 2 недели по карте Вики с "Комісія за обслуговування рахунку". Заблокировали на 2 недели раньше. Правы были те кто писал, что их "Тарифи по обслуговуванню фізичних осіб за пакетом послуг «WEEKEND CARD»" до одного места и списывают не 25 числа как записано в тарифах, а (лично у меня) 3. Типа счет открыт 2 числа. То что карта получена и оплачено за 365 дней на две недели позже не считается. Служба поддержки с понедельника ничего не смогла сделать, только соглашались, что это их косяк. В отделении досмотрели, что на счету есть деньги (доллары?) и поэтому пообещали включить карту. Побоялся дарить им еще комиссию за конвертацию и забросил гривну. Уже все списали и включили.


если счёт открыт 2 числа - то они ИМХО правы
З.Ы.
на сколько я помню тарифы и реалии этой карты - то там четко прописано что они списывают 365 грн. в первый рабочий день месяца,
и 365 там идёт не за карту, а за обслуживание счёта
с кредитных вроде не списывают
"-365" будет висеть как блок с первого рабочего дня и проведётся как только будут личные деньги на счёте
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлень: 3667
З нами з: 21.04.11
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  #<1 ... 3203320432053206
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