Славик написав:

Все таки кинули на 2 недели по карте Вики с "Комісія за обслуговування рахунку". Заблокировали на 2 недели раньше. Правы были те кто писал, что их "Тарифи по обслуговуванню фізичних осіб за пакетом послуг «WEEKEND CARD»" до одного места и списывают не 25 числа как записано в тарифах, а (лично у меня) 3.То что карта получена и оплачено за 365 дней на две недели позже не считается. Служба поддержки с понедельника ничего не смогла сделать, только соглашались, что это их косяк. В отделении досмотрели, что на счету есть деньги (доллары?) и поэтому пообещали включить карту. Побоялся дарить им еще комиссию за конвертацию и забросил гривну. Уже все списали и включили.