ничего не понял по поводу выписок
это таки шутка была?
или уже можно как-то выписки в пдф получить? и ммс увидеть?
в чём же собственно отличия новой версии?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:01
ничего не понял по поводу выписок
это таки шутка была?
или уже можно как-то выписки в пдф получить? и ммс увидеть?
в чём же собственно отличия новой версии?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:11
если счёт открыт 2 числа - то они ИМХО правы
З.Ы.
на сколько я помню тарифы и реалии этой карты - то там четко прописано что они списывают 365 грн. в первый рабочий день месяца,
и 365 там идёт не за карту, а за обслуживание счёта
с кредитных вроде не списывают
"-365" будет висеть как блок с первого рабочего дня и проведётся как только будут личные деньги на счёте
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: П'ят 07 лют, 2020 07:23
Питання по підняттю кред.ліміту.
Шановні, підкажіть,як правильно спробувати підняти кред.ліміт по Б5. Як у відділенні казати, і що вони повині зробити. Бо судячи з того, як я отримував колись валютну Б5, то у нас у відділенні дівчата не бельмес в своїх же банківських продуктах. Хоч і гарні)
Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:32
1finanсier
Берёте справку о зарплате, паспорт, код и приходите в отделение.
Снова спросят два номера, кто может подтвердить добропорядочность. Минут 40 займёт вся процедура - многое будут заполнять. Потом клиента отпускают, думают несколько часов и если хотят, то повышают.
Хотя бывает и просто смска приходит: "у нас хорошая новость - Банк Вас любит! Держите +5к к лимиту на Б5"
Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:51
викенд
по этой карте сейчас гривну в банкомате бесплатно еще можно снять в пределах 50-75 тысяч ?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:29
ukrmvs, дякую
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:45
Это оно?
Извините за размер. Скриншотю.
Никакого блока не висело. Было по "0".
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:05
Re: ТАСКОМБАНК
Пуши по транзакциям уже приходят для Викенда
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