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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:31
Vorlon написав:Кочевник
Банк экономит деньги.
Экономия банка на мне, это личные трудности банка, не имеющие ко мне отношения
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:31
Faceless написав:
Пуши по транзакциям уже приходят для Викенда
А архив есть этих пушей? И как с самими пушами бороться - запретить TAS2U работать в фоне?
А вообще - жестокая подлянка! Stringer
Их трудности я так понимаю стали нашими
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Vorlon
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:39
Vorlon написав: Faceless написав:
Пуши по транзакциям уже приходят для Викенда
А архив есть этих пушей? И как с самими пушами бороться - запретить TAS2U работать в фоне?
А вообще - жестокая подлянка! Stringer
Их трудности я так понимаю стали нашими
В смысле они принудительно отключили всем смс и включили вместо них пуши?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:41
Stringer написав:
В смысле они принудительно отключили всем смс и включили вместо них пуши?
ну дик все логічно - СМС пойді і уплаті моб опсосам уйму баблішка
а пуші - на шару!
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greenozon
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:51
greenozon написав: Stringer написав:
В смысле они принудительно отключили всем смс и включили вместо них пуши?
ну дик все логічно - СМС пойді і уплаті моб опсосам уйму баблішка
а пуші - на шару!
Лучше бы в Вайбер слали, вместо пушей!
и то удобнее, хоть история есть.
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tmp01
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:19
Stringer написав:
В смысле они принудительно отключили всем смс и включили вместо них пуши?
А я о чём?
Пока только WC коснулось. Но направление движения уже понятно
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Vorlon
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:28
tmp01 написав: greenozon написав: Stringer написав:
В смысле они принудительно отключили всем смс и включили вместо них пуши?
ну дик все логічно - СМС пойді і уплаті моб опсосам уйму баблішка
а пуші - на шару!
Лучше бы в Вайбер слали, вместо пушей!
и то удобнее, хоть история есть.
Так тут тоже история есть - в разделе сообщения все сохраняется
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Chicheva
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:43
Vorlon написав: Stringer написав:
В смысле они принудительно отключили всем смс и включили вместо них пуши?
А я о чём?
Пока только WC коснулось. Но направление движения уже понятно
Они там не объелись ухи, отключить услугу по платной карте...
Оборзевший в конец банк, я так понимаю - о возврате части средств за предоплаченную, но непредоставленую услугу и речи быть не может?
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Stringer
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