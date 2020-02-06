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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3204320532063207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:31

  Vorlon написав:Кочевник
Банк экономит деньги.

Экономия банка на мне, это личные трудности банка, не имеющие ко мне отношения 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:31

  Faceless написав:Пуши по транзакциям уже приходят для Викенда

А архив есть этих пушей? И как с самими пушами бороться - запретить TAS2U работать в фоне?

А вообще - жестокая подлянка! :evil:

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Их трудности я так понимаю стали нашими :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:39

  Vorlon написав:
  Faceless написав:Пуши по транзакциям уже приходят для Викенда

А архив есть этих пушей? И как с самими пушами бороться - запретить TAS2U работать в фоне?

А вообще - жестокая подлянка! :evil:

Stringer
Их трудности я так понимаю стали нашими :(

В смысле они принудительно отключили всем смс и включили вместо них пуши? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:41

Re: ТАСКОМБАНК

  Stringer написав:В смысле они принудительно отключили всем смс и включили вместо них пуши?


ну дик все логічно - СМС пойді і уплаті моб опсосам уйму баблішка
а пуші - на шару! :)
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greenozon
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Повідомлень: 7494
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:51

  greenozon написав:
  Stringer написав:В смысле они принудительно отключили всем смс и включили вместо них пуши?


ну дик все логічно - СМС пойді і уплаті моб опсосам уйму баблішка
а пуші - на шару! :)

Лучше бы в Вайбер слали, вместо пушей!
и то удобнее, хоть история есть.
tmp01
 
Повідомлень: 862
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:19

  Stringer написав:В смысле они принудительно отключили всем смс и включили вместо них пуши?

А я о чём? :evil: Пока только WC коснулось. Но направление движения уже понятно :twisted:
Vorlon
 
Повідомлень: 7911
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:28

Re: ТАСКОМБАНК

tmp01 написав:
  greenozon написав:
  Stringer написав:В смысле они принудительно отключили всем смс и включили вместо них пуши?


ну дик все логічно - СМС пойді і уплаті моб опсосам уйму баблішка
а пуші - на шару! :)

Лучше бы в Вайбер слали, вместо пушей!
и то удобнее, хоть история есть.
Так тут тоже история есть - в разделе сообщения все сохраняется
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:43

  Vorlon написав:
  Stringer написав:В смысле они принудительно отключили всем смс и включили вместо них пуши?

А я о чём? :evil: Пока только WC коснулось. Но направление движения уже понятно :twisted:

Они там не объелись ухи, отключить услугу по платной карте...
Оборзевший в конец банк, я так понимаю - о возврате части средств за предоплаченную, но непредоставленую услугу и речи быть не может?
Stringer
 
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  #<1 ... 3204320532063207
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