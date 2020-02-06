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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3205320632073208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:49

Re: ТАСКОМБАНК

tmp01 написав:
  greenozon написав:
  Stringer написав:В смысле они принудительно отключили всем смс и включили вместо них пуши?


ну дик все логічно - СМС пойді і уплаті моб опсосам уйму баблішка
а пуші - на шару! :)

Лучше бы в Вайбер слали, вместо пушей!
и то удобнее, хоть история есть.
Разница смс или вайбер для банка минимальная, вайбер дешевле буквально на пару копеек
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:52

Блок работы приложения в фоне сработает?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:53

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:Разница смс или вайбер для банка минимальная, вайбер дешевле буквально на пару копеек

Думаю больше, иначе бы не заморачивались.
Вот Конь хороший пример - если ты в онлайне, шлет в Вайбер. Иначе - по старому, смс.
Единственное неудобство - история разбросана в двух местах (
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:58

Re: ТАСКОМБАНК

tmp01 написав:
  Faceless написав:Разница смс или вайбер для банка минимальная, вайбер дешевле буквально на пару копеек

Думаю больше, иначе бы не заморачивались.
Вот Конь хороший пример - если ты в онлайне, шлет в Вайбер. Иначе - по старому, смс.
Единственное неудобство - история разбросана в двух местах (
Когда то было больше, сейчас разница мизеоная, потому в пуши и ударились все
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:07

Re: ТАСКОМБАНК

Пополнял вчера телефон с Викенда через ТАС2Ю - пришёл пуш. Сегодня пополнял Викенд на 2909 СЭПом перед выходными - пришло 2 смс. В одном - зарахування такої-то суми на картку, в другом - такая-то сума зарахована для погашення кредитної заборгованості за договором.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:39

Re: Week end

Есть ли смысл содержать викенд без кредлима за 365 грн в год имея на руках карты других банков с кешбеками?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:01

  Maksi2 написав:Есть ли смысл содержать викенд без кредлима за 365 грн в год имея на руках карты других банков с кешбеками?


Несложные арифметические расчеты дадут точный ответ на этот вопрос.
Aps
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