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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:49
tmp01 написав: greenozon написав: Stringer написав:
В смысле они принудительно отключили всем смс и включили вместо них пуши?
ну дик все логічно - СМС пойді і уплаті моб опсосам уйму баблішка
а пуші - на шару!
Лучше бы в Вайбер слали, вместо пушей!
и то удобнее, хоть история есть.
Разница смс или вайбер для банка минимальная, вайбер дешевле буквально на пару копеек
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:52
Блок работы приложения в фоне сработает?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:53
Faceless написав:
Разница смс или вайбер для банка минимальная, вайбер дешевле буквально на пару копеек
Думаю больше, иначе бы не заморачивались.
Вот Конь хороший пример - если ты в онлайне, шлет в Вайбер. Иначе - по старому, смс.
Единственное неудобство - история разбросана в двух местах (
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tmp01
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:58
tmp01 написав: Faceless написав:
Разница смс или вайбер для банка минимальная, вайбер дешевле буквально на пару копеек
Думаю больше, иначе бы не заморачивались.
Вот Конь хороший пример - если ты в онлайне, шлет в Вайбер. Иначе - по старому, смс.
Единственное неудобство - история разбросана в двух местах (
Когда то было больше, сейчас разница мизеоная, потому в пуши и ударились все
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:07
Пополнял вчера телефон с Викенда через ТАС2Ю - пришёл пуш. Сегодня пополнял Викенд на 2909 СЭПом перед выходными - пришло 2 смс. В одном - зарахування такої-то суми на картку, в другом - такая-то сума зарахована для погашення кредитної заборгованості за договором.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:39
Есть ли смысл содержать викенд без кредлима за 365 грн в год имея на руках карты других банков с кешбеками?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:01
Maksi2 написав:
Есть ли смысл содержать викенд без кредлима за 365 грн в год имея на руках карты других банков с кешбеками?
Несложные арифметические расчеты дадут точный ответ на этот вопрос.
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