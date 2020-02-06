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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:32
Aps написав: Maksi2 написав:
Есть ли смысл содержать викенд без кредлима за 365 грн в год имея на руках карты других банков с кешбеками?
Несложные арифметические расчеты дадут точный ответ на этот вопрос.
12×500-365
вы это имели ввиду?)
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