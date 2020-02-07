12×500-365
вы это имели ввиду?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:32
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:21
Не усі возять на таксі презервативи контейнерами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:10
але путін возить і не одним таксі!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:14
Ответ прост:
Если карта приносит доход - то да.
Если нет - то нет.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:15
Re: ТАСКОМБАНК
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