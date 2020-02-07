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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3206320732083209

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:32

  Aps написав:
  Maksi2 написав:Есть ли смысл содержать викенд без кредлима за 365 грн в год имея на руках карты других банков с кешбеками?


Несложные арифметические расчеты дадут точный ответ на этот вопрос.

12×500-365
вы это имели ввиду?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:21

  guntherhouse777 написав:12×500-365
вы это имели ввиду?)

Не усі возять на таксі презервативи контейнерами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:10

  klug написав:
  guntherhouse777 написав:12×500-365
вы это имели ввиду?)

Не усі возять на таксі презервативи контейнерами.


але путін возить і не одним таксі!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:14

  Maksi2 написав:Есть ли смысл содержать викенд без кредлима за 365 грн в год имея на руках карты других банков с кешбеками?

Ответ прост:
Если карта приносит доход - то да.
Если нет - то нет.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:15

Re: ТАСКОМБАНК

guntherhouse777 написав:
  Aps написав: Несложные арифметические расчеты дадут точный ответ на этот вопрос.

12×500-365
вы это имели ввиду?)


Да. Но это вариант решение для спец. класса. )
Aps
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