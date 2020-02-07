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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:32
Aps написав: Maksi2 написав:
Есть ли смысл содержать викенд без кредлима за 365 грн в год имея на руках карты других банков с кешбеками?
Несложные арифметические расчеты дадут точный ответ на этот вопрос.
12×500-365
вы это имели ввиду?)
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:21
guntherhouse777 написав:
12×500-365
вы это имели ввиду?)
Не усі возять на таксі презервативи контейнерами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:14
Maksi2 написав:
Есть ли смысл содержать викенд без кредлима за 365 грн в год имея на руках карты других банков с кешбеками?
Ответ прост:
Если карта приносит доход - то да.
Если нет - то нет.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:15
guntherhouse777 написав: Aps написав:
Несложные арифметические расчеты дадут точный ответ на этот вопрос.
12×500-365
вы это имели ввиду?)
Да. Но это вариант решение для спец. класса. )
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:53
Aps написав:
Несложные арифметические расчеты дадут точный ответ на этот вопрос.
Прогнозируемый ответ, но, честно, хотел другой ответ, которых дальше много.
ukrprom2014 написав:
Имея Идейную Картбланш Онлайн с кредлимитом - точно не стоит.
Уточните, какие карты имеете ввиду и какие на них КЛ.
Лично у меня викенд лежит без питания с ноября прошлого года.
ИДЕЯ-Онлайн и Укрсиб New card в 99% случаев ее заменяют с лихвой.
Как раз Картбланша нету. Есть Моно и Укрсибб.
Vorlon написав:
Ну там же акция по времени? Я WC коммуналку постоянно плачу.
WC 2%, NC 5%.
Востаннє редагувалось Maksi2
в П'ят 07 лют, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:56
Stringer написав:
я для себя решил, что нет... правда в семье остался один викенд, с небольшим лимитом
Один в один ситуация. У меня - точно так же. Кормить дебетку - тупо.
mustbe написав:
Ответ прост:
Если карта приносит доход - то да.
Если нет - то нет.
Карта лежит мертвым грузом после выхода New card. Поэтому - согласен.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:04
Еще вопрос ко всем, все мои посты с отрицательным смыслом о Тасе удаляются каждый день, вылизываются и по ночам, и даже спустя пол суток.
Сколько Тас должен платить модеру или модерам чтоб это делалось?
И еще, это заметил не один я, (палитесь ребята), многие в личку мне подтвердили мои наблюдения. Будьте умнее, берите лаванду c Таса и ничего не удаляйте.
Правда все равно всплывет. Не тупите. Pease вам.
P.S. перед удалением - биться головой об стену. Учите понятие демократия
, авторитарные вы мои.
Востаннє редагувалось Maksi2
в П'ят 07 лют, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:09
Maksi2 написав:
Еще вопрос ко всем, все мои посты с отрицательным смыслом о Тасе удаляются каждый день, вылизываются и по ночам, и даже спустя пол суток.
Сколько Тас должен платить модеру или модерам чтоб это делалось?
И еще, это заметил не один я, (палитесь ребята), многие в личку мне подтвердили мои наблюдения. Будьте умнее, берите лаванду c Таса и ничего не удаляйте.
Правда все равно всплывет. Не тупите. Pease вам.
P.S. перед удалением - биться головой об стену.
Роблять медвежу послугу банці?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:10
Квесторе_поверніться написав: Maksi2 написав:
Еще вопрос ко всем, все мои посты с отрицательным смыслом о Тасе удаляются каждый день, вылизываются и по ночам, и даже спустя пол суток.
Сколько Тас должен платить модеру или модерам чтоб это делалось?
И еще, это заметил не один я, (палитесь ребята), многие в личку мне подтвердили мои наблюдения. Будьте умнее, берите лаванду c Таса и ничего не удаляйте.
Правда все равно всплывет. Не тупите. Pease вам.
P.S. перед удалением - биться головой об стену.
Роблять медвежу послугу банці?
Вони цього - не розуміють...
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