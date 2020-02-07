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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3207320832093210>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:32

  Aps написав:
  Maksi2 написав:Есть ли смысл содержать викенд без кредлима за 365 грн в год имея на руках карты других банков с кешбеками?


Несложные арифметические расчеты дадут точный ответ на этот вопрос.

12×500-365
вы это имели ввиду?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:21

  guntherhouse777 написав:12×500-365
вы это имели ввиду?)

Не усі возять на таксі презервативи контейнерами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:10

  klug написав:
  guntherhouse777 написав:12×500-365
вы это имели ввиду?)

Не усі возять на таксі презервативи контейнерами.


але путін возить і не одним таксі!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:14

  Maksi2 написав:Есть ли смысл содержать викенд без кредлима за 365 грн в год имея на руках карты других банков с кешбеками?

Ответ прост:
Если карта приносит доход - то да.
Если нет - то нет.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:15

Re: ТАСКОМБАНК

guntherhouse777 написав:
  Aps написав: Несложные арифметические расчеты дадут точный ответ на этот вопрос.

12×500-365
вы это имели ввиду?)


Да. Но это вариант решение для спец. класса. )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:53

  Aps написав:Несложные арифметические расчеты дадут точный ответ на этот вопрос.

Прогнозируемый ответ, но, честно, хотел другой ответ, которых дальше много.
  ukrprom2014 написав:Имея Идейную Картбланш Онлайн с кредлимитом - точно не стоит.
Уточните, какие карты имеете ввиду и какие на них КЛ.
Лично у меня викенд лежит без питания с ноября прошлого года.
ИДЕЯ-Онлайн и Укрсиб New card в 99% случаев ее заменяют с лихвой.

Как раз Картбланша нету. Есть Моно и Укрсибб.
  Vorlon написав:Ну там же акция по времени? Я WC коммуналку постоянно плачу.

WC 2%, NC 5%.
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 07 лют, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:56

  Stringer написав:я для себя решил, что нет... правда в семье остался один викенд, с небольшим лимитом

Один в один ситуация. У меня - точно так же. Кормить дебетку - тупо.
  mustbe написав:Ответ прост:
Если карта приносит доход - то да.
Если нет - то нет.

Карта лежит мертвым грузом после выхода New card. Поэтому - согласен.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:04

Re: ТАСКОМБАНК

Еще вопрос ко всем, все мои посты с отрицательным смыслом о Тасе удаляются каждый день, вылизываются и по ночам, и даже спустя пол суток.
Сколько Тас должен платить модеру или модерам чтоб это делалось?
И еще, это заметил не один я, (палитесь ребята), многие в личку мне подтвердили мои наблюдения. Будьте умнее, берите лаванду c Таса и ничего не удаляйте. :mrgreen: Правда все равно всплывет. Не тупите. Pease вам.
P.S. перед удалением - биться головой об стену. Учите понятие демократия, авторитарные вы мои.
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 07 лют, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:09

  Maksi2 написав:Еще вопрос ко всем, все мои посты с отрицательным смыслом о Тасе удаляются каждый день, вылизываются и по ночам, и даже спустя пол суток.
Сколько Тас должен платить модеру или модерам чтоб это делалось?
И еще, это заметил не один я, (палитесь ребята), многие в личку мне подтвердили мои наблюдения. Будьте умнее, берите лаванду c Таса и ничего не удаляйте. :mrgreen: Правда все равно всплывет. Не тупите. Pease вам.
P.S. перед удалением - биться головой об стену.

Роблять медвежу послугу банці?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Maksi2 написав:Еще вопрос ко всем, все мои посты с отрицательным смыслом о Тасе удаляются каждый день, вылизываются и по ночам, и даже спустя пол суток.
Сколько Тас должен платить модеру или модерам чтоб это делалось?
И еще, это заметил не один я, (палитесь ребята), многие в личку мне подтвердили мои наблюдения. Будьте умнее, берите лаванду c Таса и ничего не удаляйте. :mrgreen: Правда все равно всплывет. Не тупите. Pease вам.
P.S. перед удалением - биться головой об стену.

Роблять медвежу послугу банці?

Вони цього - не розуміють...
Maksi2
 
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