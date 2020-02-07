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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3207320832093210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:28

  Maksi2 написав:Еще вопрос ко всем, все мои посты с отрицательным смыслом о Тасе удаляются каждый день, вылизываются и по ночам, и даже спустя пол суток.
Сколько Тас должен платить модеру или модерам чтоб это делалось?
И еще, это заметил не один я, (палитесь ребята), многие в личку мне подтвердили мои наблюдения. Будьте умнее, берите лаванду c Таса и ничего не удаляйте. :mrgreen: Правда все равно всплывет. Не тупите. Pease вам.
P.S. перед удалением - биться головой об стену. Учите понятие демократия, авторитарные вы мои.

Причем без разбора и в других ветках также стоит упомянуть ТАС, так на следующий день удаляют сообщение, хотя в нем не было ничего такого...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:36

Maksi2
не знаю удаляют они Вас или нет,
но то что Вы иногда пишите в этой ветке - это просто смахивает на попытку написать что-то плохое про банк, причём на попытку не очень качественную.
и ИМХО - вы врядли клиент этого банка
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:49

  uaprofi написав:Maksi2
не знаю удаляют они Вас или нет,
но то что Вы иногда пишите в этой ветке - это просто смахивает на попытку написать что-то плохое про банк, причём на попытку не очень качественную.
и ИМХО - вы врядли клиент этого банка

Зображення
Это не качественный ответ uaprofi.
как то так.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:51

  velvet написав:
  Maksi2 написав:Еще вопрос ко всем, все мои посты с отрицательным смыслом о Тасе удаляются каждый день, вылизываются и по ночам, и даже спустя пол суток.
Сколько Тас должен платить модеру или модерам чтоб это делалось?
И еще, это заметил не один я, (палитесь ребята), многие в личку мне подтвердили мои наблюдения. Будьте умнее, берите лаванду c Таса и ничего не удаляйте. :mrgreen: Правда все равно всплывет. Не тупите. Pease вам.
P.S. перед удалением - биться головой об стену. Учите понятие демократия, авторитарные вы мои.

Причем без разбора и в других ветках также стоит упомянуть ТАС, так на следующий день удаляют сообщение, хотя в нем не было ничего такого...

100%, за отбеливание Таса, кто-то получает хорошие деньги. Даром за такое ж*** не рвут... :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:00

  Maksi2 написав:
  uaprofi написав:Maksi2
не знаю удаляют они Вас или нет,
но то что Вы иногда пишите в этой ветке - это просто смахивает на попытку написать что-то плохое про банк, причём на попытку не очень качественную.
и ИМХО - вы врядли клиент этого банка

Зображення
Это не качественный ответ uaprofi.
как то так.


посмотрим удалят ли это Ваше фото)
ещё раз - мне в основном непонятно - что конкретно не устраивает Вас в банке- обычно у Вас это просто плохие слова в их адрес
расскажите какую нибудь ситуацию - с удовольствием почитаю...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлень: 3673
З нами з: 21.04.11
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:05

  uaprofi написав:
  Maksi2 написав:
  uaprofi написав:Maksi2
не знаю удаляют они Вас или нет,
но то что Вы иногда пишите в этой ветке - это просто смахивает на попытку написать что-то плохое про банк, причём на попытку не очень качественную.
и ИМХО - вы врядли клиент этого банка

Зображення
Это не качественный ответ uaprofi.
как то так.


посмотрим удалят ли это Ваше фото)
ещё раз - мне в основном непонятно - что конкретно не устраивает Вас в банке- обычно у Вас это просто плохие слова в их адрес
расскажите какую нибудь ситуацию - с удовольствием почитаю...

И вам - не хворать.
Вы мне не оппонент и не мой читатель, потому что вы - за тас или тупо хейтер.
Maksi2
 
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  #<1 ... 3207320832093210
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