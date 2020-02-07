Maksi2 написав:Еще вопрос ко всем, все мои посты с отрицательным смыслом о Тасе удаляются каждый день, вылизываются и по ночам, и даже спустя пол суток. Сколько Тас должен платить модеру или модерам чтоб это делалось? И еще, это заметил не один я, (палитесь ребята), многие в личку мне подтвердили мои наблюдения. Будьте умнее, берите лаванду c Таса и ничего не удаляйте. Правда все равно всплывет. Не тупите. Pease вам. P.S. перед удалением - биться головой об стену. Учите понятие демократия, авторитарные вы мои.
Причем без разбора и в других ветках также стоит упомянуть ТАС, так на следующий день удаляют сообщение, хотя в нем не было ничего такого...
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Maksi2 не знаю удаляют они Вас или нет, но то что Вы иногда пишите в этой ветке - это просто смахивает на попытку написать что-то плохое про банк, причём на попытку не очень качественную. и ИМХО - вы врядли клиент этого банка
uaprofi написав:Maksi2 не знаю удаляют они Вас или нет, но то что Вы иногда пишите в этой ветке - это просто смахивает на попытку написать что-то плохое про банк, причём на попытку не очень качественную. и ИМХО - вы врядли клиент этого банка
Maksi2 написав:Еще вопрос ко всем, все мои посты с отрицательным смыслом о Тасе удаляются каждый день, вылизываются и по ночам, и даже спустя пол суток. Сколько Тас должен платить модеру или модерам чтоб это делалось? И еще, это заметил не один я, (палитесь ребята), многие в личку мне подтвердили мои наблюдения. Будьте умнее, берите лаванду c Таса и ничего не удаляйте. Правда все равно всплывет. Не тупите. Pease вам. P.S. перед удалением - биться головой об стену. Учите понятие демократия, авторитарные вы мои.
Причем без разбора и в других ветках также стоит упомянуть ТАС, так на следующий день удаляют сообщение, хотя в нем не было ничего такого...
100%, за отбеливание Таса, кто-то получает хорошие деньги. Даром за такое ж*** не рвут...
uaprofi написав:Maksi2 не знаю удаляют они Вас или нет, но то что Вы иногда пишите в этой ветке - это просто смахивает на попытку написать что-то плохое про банк, причём на попытку не очень качественную. и ИМХО - вы врядли клиент этого банка
Это не качественный ответ uaprofi. как то так.
посмотрим удалят ли это Ваше фото) ещё раз - мне в основном непонятно - что конкретно не устраивает Вас в банке- обычно у Вас это просто плохие слова в их адрес расскажите какую нибудь ситуацию - с удовольствием почитаю...
uaprofi написав:Maksi2 не знаю удаляют они Вас или нет, но то что Вы иногда пишите в этой ветке - это просто смахивает на попытку написать что-то плохое про банк, причём на попытку не очень качественную. и ИМХО - вы врядли клиент этого банка
Это не качественный ответ uaprofi. как то так.
посмотрим удалят ли это Ваше фото) ещё раз - мне в основном непонятно - что конкретно не устраивает Вас в банке- обычно у Вас это просто плохие слова в их адрес расскажите какую нибудь ситуацию - с удовольствием почитаю...
И вам - не хворать. Вы мне не оппонент и не мой читатель, потому что вы - за тас или тупо хейтер.
Maksi2 написав:Еще вопрос ко всем, все мои посты с отрицательным смыслом о Тасе удаляются каждый день, вылизываются и по ночам, и даже спустя пол суток. Сколько Тас должен платить модеру или модерам чтоб это делалось? И еще, это заметил не один я, (палитесь ребята), многие в личку мне подтвердили мои наблюдения. Будьте умнее, берите лаванду c Таса и ничего не удаляйте. Правда все равно всплывет. Не тупите. Pease вам. P.S. перед удалением - биться головой об стену. Учите понятие демократия, авторитарные вы мои.
я щас як дам по шарабану! мій банк обсирати, нігодяяй!