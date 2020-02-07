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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3208320932103211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:05

  uaprofi написав:Maksi2
не знаю удаляют они Вас или нет,
но то что Вы иногда пишите в этой ветке - это просто смахивает на попытку написать что-то плохое про банк, причём на попытку не очень качественную.
и ИМХО - вы врядли клиент этого банка

Я не отслеживаю,что писал про ТАС Maksi2, но вот в конце января написал один чел в ветке Укргаза о негативном опыте обслуживания в его отделении УГБ указав при этом, что до этого худшим у него был ТАС. Я задал вопрос неужели ТАС самый плохой из всех банков. На следующий день оба сообщения удалили... По другим банкам таких удалений не замечал, хотя отзывы там были похуже в разы...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:06

  velvet написав:
  uaprofi написав:Maksi2
не знаю удаляют они Вас или нет,
но то что Вы иногда пишите в этой ветке - это просто смахивает на попытку написать что-то плохое про банк, причём на попытку не очень качественную.
и ИМХО - вы врядли клиент этого банка

Я не отслеживаю,что писал про ТАС Maksi2, но вот в конце января написал один чел в ветке Укргаза о негативном опыте обслуживания в его отделении УГБ указав при этом, что до этого худшим у него был ТАС. Я задал вопрос неужели ТАС самый плохой из всех банков. На следующий день оба сообщения удалили... По другим банкам таких удалений не замечал, хотя отзывы там были похуже в разу...

Именно об этом я и поднял тему. Спасибо за ваш отклик.
Идет жесткая модерация Тас банка по ВСЕМ ТЕМАМ форума finance.ua
Все обидные отзывы и безобидные в том числе, но кидающие малейшую тень сомнения в качестве обслуживания или качестве услуг в тас банке - такие посты моментально или впоследствии удаляются и всячески затираются.
Ошибка того кто это делает в том что он думает что этого никто не видит.
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 07 лют, 2020 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:12

Re: ТАСКОМБАНК

  Maksi2 написав:Від цієї морди тошнить рівно стілько як і від його банку...
Вори в законі. :lol: Сподіваюсь їх всіх колись посадять за грати.


ну и? Вы же понимаете что это просто голословное - обсыралово?
не несущее ни какой информационой ценности...
что конкретно у Вас стубзили в Тазе?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:15

  uaprofi написав:
  Maksi2 написав:Від цієї морди тошнить рівно стілько як і від його банку...
Вори в законі. :lol: Сподіваюсь їх всіх колись посадять за грати.


ну и? Вы же понимаете что это просто голословное - обсыралово?
не несущее ни какой информационой ценности...
что конкретно у Вас стубзили в Тазе?

Сначало разберемся с форумом, кто и за сколько, трет весь негатив о тасе на всем форуме, во всех темах форума и после появления демократии, поговорим о предмете затирания, но не с вами, любителями таса, а с форумчанами, клиентами таса. :wink:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:17

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите пожалуйста, Вику ещё продлевают у кого есть или уже все? Заканчивает в апреле.
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:19

  Maksi2 написав:Сначало разберемся с форумом, кто и за сколько, трет весь негатив о тасе на всем форуме, во всех темах форума и после появления демократии, поговорим о предмете затирания, но не с вами, любителями таса, а с форумчанами, клиентами таса. :wink:

демократии здесь не будет никогда, ибо это финансовый форум, а не политический строй
плюс к тому - это частная собственность, и власть здесь принадлежит правообладателю, а не народу
возможно, вы требуете толерантности?
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:19

  anis написав:Подскажите пожалуйста, Вику ещё продлевают у кого есть или уже все? Заканчивает в апреле.

365 грн за год.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:20

  anis написав:Подскажите пожалуйста, Вику ещё продлевают у кого есть или уже все? Заканчивает в апреле.

продлевают, но новые уже не оформляют давно
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:20

Re: ТАСКОМБАНК

Maksi2 написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, Вику ещё продлевают у кого есть или уже все? Заканчивает в апреле.

365 грн за год.
Без проблем! Главное что есть))
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Weekend перевипускають. Але потрібно звертатися підтримку для перевипуску.
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  #<1 ... 3208320932103211
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