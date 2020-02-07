uaprofi написав:Maksi2 не знаю удаляют они Вас или нет, но то что Вы иногда пишите в этой ветке - это просто смахивает на попытку написать что-то плохое про банк, причём на попытку не очень качественную. и ИМХО - вы врядли клиент этого банка
Я не отслеживаю,что писал про ТАС Maksi2, но вот в конце января написал один чел в ветке Укргаза о негативном опыте обслуживания в его отделении УГБ указав при этом, что до этого худшим у него был ТАС. Я задал вопрос неужели ТАС самый плохой из всех банков. На следующий день оба сообщения удалили... По другим банкам таких удалений не замечал, хотя отзывы там были похуже в разы...
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uaprofi написав:Maksi2 не знаю удаляют они Вас или нет, но то что Вы иногда пишите в этой ветке - это просто смахивает на попытку написать что-то плохое про банк, причём на попытку не очень качественную. и ИМХО - вы врядли клиент этого банка
Я не отслеживаю,что писал про ТАС Maksi2, но вот в конце января написал один чел в ветке Укргаза о негативном опыте обслуживания в его отделении УГБ указав при этом, что до этого худшим у него был ТАС. Я задал вопрос неужели ТАС самый плохой из всех банков. На следующий день оба сообщения удалили... По другим банкам таких удалений не замечал, хотя отзывы там были похуже в разу...
Именно об этом я и поднял тему. Спасибо за ваш отклик. Идет жесткая модерация Тас банка по ВСЕМ ТЕМАМ форума finance.ua Все обидные отзывы и безобидные в том числе, но кидающие малейшую тень сомнения в качестве обслуживания или качестве услуг в тас банке - такие посты моментально или впоследствии удаляются и всячески затираются. Ошибка того кто это делает в том что он думает что этого никто не видит.
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 07 лют, 2020 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2 написав:Від цієї морди тошнить рівно стілько як і від його банку... Вори в законі. Сподіваюсь їх всіх колись посадять за грати.
ну и? Вы же понимаете что это просто голословное - обсыралово? не несущее ни какой информационой ценности... что конкретно у Вас стубзили в Тазе?
Сначало разберемся с форумом, кто и за сколько, трет весь негатив о тасе на всем форуме, во всех темах форума и после появления демократии, поговорим о предмете затирания, но не с вами, любителями таса, а с форумчанами, клиентами таса.
Maksi2 написав:Сначало разберемся с форумом, кто и за сколько, трет весь негатив о тасе на всем форуме, во всех темах форума и после появления демократии, поговорим о предмете затирания, но не с вами, любителями таса, а с форумчанами, клиентами таса.
демократии здесь не будет никогда, ибо это финансовый форум, а не политический строй плюс к тому - это частная собственность, и власть здесь принадлежит правообладателю, а не народу возможно, вы требуете толерантности?