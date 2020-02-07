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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3207320832093210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:19

  anis написав:Подскажите пожалуйста, Вику ещё продлевают у кого есть или уже все? Заканчивает в апреле.

365 грн за год.
Хворий на голову модер, продався таскомбанку, та видаляє ВСІ мої повідомлення які виставляють таскомбанк у неприглядному світлі... фак оф продажний козел. :mrgreen:
Ще наволочь не брезгує видалити мій підпис. Це вже клініка... :D
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:20

  anis написав:Подскажите пожалуйста, Вику ещё продлевают у кого есть или уже все? Заканчивает в апреле.

продлевают, но новые уже не оформляют давно
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:20

Re: ТАСКОМБАНК

Maksi2 написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, Вику ещё продлевают у кого есть или уже все? Заканчивает в апреле.

365 грн за год.
Без проблем! Главное что есть))
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:37

Weekend перевипускають. Але потрібно звертатися підтримку для перевипуску.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 01:40

  Maksi2 написав:
  Vorlon написав:Ну там же акция по времени? Я WC коммуналку постоянно плачу.

WC 2%, NC 5%.

WC 2+1=3%. NC 5*0,8=4%.
4-3=1% разницы. Из-за 1% и только для коммуналки не вижу смысла в NC, тем более по временной акции.
Vorlon
 
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