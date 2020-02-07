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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:19
anis написав:
Подскажите пожалуйста, Вику ещё продлевают у кого есть или уже все? Заканчивает в апреле.
365 грн за год.
Хворий на голову модер, продався таскомбанку, та видаляє ВСІ мої повідомлення які виставляють таскомбанк у неприглядному світлі... фак оф продажний козел.
Ще наволочь не брезгує видалити мій підпис. Це вже клініка...
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Maksi2
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:20
anis написав:
Подскажите пожалуйста, Вику ещё продлевают у кого есть или уже все? Заканчивает в апреле.
продлевают, но новые уже не оформляют давно
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deneg net
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:20
Maksi2 написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста, Вику ещё продлевают у кого есть или уже все? Заканчивает в апреле.
365 грн за год.
Без проблем! Главное что есть))
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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anis
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:37
Weekend перевипускають. Але потрібно звертатися підтримку для перевипуску.
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Кочевник
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Додано: Суб 08 лют, 2020 01:40
Maksi2 написав: Vorlon написав:
Ну там же акция по времени? Я WC коммуналку постоянно плачу.
WC 2%, NC 5%.
WC 2+1=3%. NC 5*0,8=4%.
4-3=1% разницы. Из-за 1% и только для коммуналки не вижу смысла в NC, тем более по временной акции.
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Vorlon
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Додано: Суб 08 лют, 2020 06:29
По NC не надо умножать на 0.8.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 08 лют, 2020 08:44
NC это кто?
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Суб 08 лют, 2020 08:58
anis написав:
NC это кто?
укрсиб
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Hack-Stock
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