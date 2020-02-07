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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 10:37
guntherhouse777 написав:
По NC не надо умножать на 0.8.
То есть Укрсиб платит 5% чистыми?
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Додано: Суб 08 лют, 2020 11:17
Да, 5% чистыми
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Додано: Суб 08 лют, 2020 12:15
Пущи теперь и в Б5
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