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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3208320932103211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:37

  guntherhouse777 написав:По NC не надо умножать на 0.8.

То есть Укрсиб платит 5% чистыми? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:17

Да, 5% чистыми
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:15

Пущи теперь и в Б5
arkavs
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