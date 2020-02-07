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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3209321032113212>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:37

  guntherhouse777 написав:По NC не надо умножать на 0.8.

То есть Укрсиб платит 5% чистыми? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:17

Да, 5% чистыми
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:15

Пущи теперь и в Б5
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:07

  arkavs написав:Пущи теперь и в Б5

Гады! СМС пока приходят? Запрет работы TAS2U в фоне помогает?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:10

1) Если пополнить налом в кассе Таса гривневую карту В5 по номеру счета IBAN.
2) Если пополнить грнВ5 Сэпом с другого банка.
3) Если пополнить грнВ5 картой другого банка (перевод с карты на карту).
Подскажите пожалуйста для этих вариантов-когда фактически будут доступны грн на карте для дальнейших действий в ТАС2Ю, чтобы не попасть на овер- когда деньги будут видны на остатке по карте в ТАС2Ю или нет? Или надо звонить уточнять каждый раз на горячку? :D
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larnic
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:14

  Vorlon написав:
  arkavs написав:Пущи теперь и в Б5

Гады! СМС пока приходят? Запрет работы TAS2U в фоне помогает?

Смс вже не ходять, якщо надходить пуш.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:34

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Подскажите пожалуйста, снял с Ощадного деньги на Б5 Дебетку, но в наличии ее нет. Могу ли я заново пополнить Ощадный, а затем снять на имеющуюся Плативку? Как посмотрит система на это? Ведь сейчас деньги должны отлежаться некоторое время.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:39

Re: ТАСКОМБАНК

  _PORT_UA написав:должны отлежаться некоторое время.

А Ви на невеликій сумі потестіть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:43

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, снял с Ощадного деньги на Б5 Дебетку, но в наличии ее нет. Могу ли я заново пополнить Ощадный, а затем снять на имеющуюся Плативку? Как посмотрит система на это? Ведь сейчас деньги должны отлежаться некоторое время.

за операцию ощадный-плативка будет комиссия 1% мин 25 грн, потому что деньги не отлежались
деньги должны отлежаться мин 1 банковский день
лучше это делать через Вику без комиса
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:52

У всех теперь в TAS2U GSM-банкинг в статусе отключён? И попытка включить выдаёт ошибку?
Vorlon
 
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