То есть Укрсиб платит 5% чистыми?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 10:37
Додано: Суб 08 лют, 2020 11:17
Да, 5% чистыми
Додано: Суб 08 лют, 2020 13:07
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:10
1) Если пополнить налом в кассе Таса гривневую карту В5 по номеру счета IBAN.
2) Если пополнить грнВ5 Сэпом с другого банка.
3) Если пополнить грнВ5 картой другого банка (перевод с карты на карту).
Подскажите пожалуйста для этих вариантов-когда фактически будут доступны грн на карте для дальнейших действий в ТАС2Ю, чтобы не попасть на овер- когда деньги будут видны на остатке по карте в ТАС2Ю или нет? Или надо звонить уточнять каждый раз на горячку?
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Додано: Суб 08 лют, 2020 14:14
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:34
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Подскажите пожалуйста, снял с Ощадного деньги на Б5 Дебетку, но в наличии ее нет. Могу ли я заново пополнить Ощадный, а затем снять на имеющуюся Плативку? Как посмотрит система на это? Ведь сейчас деньги должны отлежаться некоторое время.
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:39
Re: ТАСКОМБАНК
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Додано: Суб 08 лют, 2020 14:43
за операцию ощадный-плативка будет комиссия 1% мин 25 грн, потому что деньги не отлежались
деньги должны отлежаться мин 1 банковский день
лучше это делать через Вику без комиса
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:52
У всех теперь в TAS2U GSM-банкинг в статусе отключён? И попытка включить выдаёт ошибку?
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