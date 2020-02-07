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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:54
Пудра с юлелиркой работает или только таблетки, одеколон, ботинки и плащи?
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novichok
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Додано: Суб 08 лют, 2020 15:07
novichok написав:
Пудра с юлелиркой работает или только таблетки, одеколон, ботинки и плащи?
Операції в аптеках, косметичних та масажних салонах (МСС: 4119, 5047, 5122, 5292, 5295, 5912, 5975. 5976, 5977, 7230, 7297, 7298, 8011, 8021, 8031, 8041- 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099)
Ювелирка, часы и подарки по Фарсику: 5094, 5944, 5950, 7631, 5947
Востаннє редагувалось clientage
в Суб 08 лют, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 08 лют, 2020 15:10
novichok написав:
Пудра с юлелиркой работает или только таблетки, одеколон, ботинки и плащи?
По ювелирке в этом месяце фарсик наливает
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Додано: Суб 08 лют, 2020 15:11
Vorlon написав:
У всех теперь в TAS2U GSM-банкинг в статусе отключён? И попытка включить выдаёт ошибку?
Тоже ошибка после ввода подтверждающей смс.
Жаль. Любимая прога на смартфоне для ведения финансов может парсить только смс
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arkavs
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Додано: Суб 08 лют, 2020 15:15
arkavs написав: Vorlon написав:
У всех теперь в TAS2U GSM-банкинг в статусе отключён? И попытка включить выдаёт ошибку?
Тоже ошибка после ввода подтверждающей смс.
Жаль. Любимая прога на смартфоне для ведения финансов может парсить только смс
Какая прога?
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Faceless
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Додано: Суб 08 лют, 2020 15:17
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arkavs
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Додано: Суб 08 лют, 2020 15:29
larnic написав:
1) Если пополнить налом в кассе Таса гривневую карту В5 по номеру счета IBAN.
2) Если пополнить грнВ5 Сэпом с другого банка.
3) Если пополнить грнВ5 картой другого банка (перевод с карты на карту).
Подскажите пожалуйста для этих вариантов-когда фактически будут доступны грн на карте для дальнейших действий в ТАС2Ю, чтобы не попасть на овер- когда деньги будут видны на остатке по карте в ТАС2Ю или нет? Или надо звонить уточнять каждый раз на горячку?
1),2) - сразу, 3) нужно уточнять
+50 грн
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vollena71
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