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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3209321032113212

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:54

Пудра с юлелиркой работает или только таблетки, одеколон, ботинки и плащи?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:07

  novichok написав:Пудра с юлелиркой работает или только таблетки, одеколон, ботинки и плащи?

Операції в аптеках, косметичних та масажних салонах (МСС: 4119, 5047, 5122, 5292, 5295, 5912, 5975. 5976, 5977, 7230, 7297, 7298, 8011, 8021, 8031, 8041- 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099)
Ювелирка, часы и подарки по Фарсику: 5094, 5944, 5950, 7631, 5947 :wink:
Востаннє редагувалось clientage в Суб 08 лют, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:10

  novichok написав:Пудра с юлелиркой работает или только таблетки, одеколон, ботинки и плащи?

По ювелирке в этом месяце фарсик наливает
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:11

  Vorlon написав:У всех теперь в TAS2U GSM-банкинг в статусе отключён? И попытка включить выдаёт ошибку?

Тоже ошибка после ввода подтверждающей смс.
Жаль. Любимая прога на смартфоне для ведения финансов может парсить только смс
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:15

Re: ТАСКОМБАНК

arkavs написав:
  Vorlon написав:У всех теперь в TAS2U GSM-банкинг в статусе отключён? И попытка включить выдаёт ошибку?

Тоже ошибка после ввода подтверждающей смс.
Жаль. Любимая прога на смартфоне для ведения финансов может парсить только смс
Какая прога?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:17

Faceless
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arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:29

  larnic написав:1) Если пополнить налом в кассе Таса гривневую карту В5 по номеру счета IBAN.
2) Если пополнить грнВ5 Сэпом с другого банка.
3) Если пополнить грнВ5 картой другого банка (перевод с карты на карту).
Подскажите пожалуйста для этих вариантов-когда фактически будут доступны грн на карте для дальнейших действий в ТАС2Ю, чтобы не попасть на овер- когда деньги будут видны на остатке по карте в ТАС2Ю или нет? Или надо звонить уточнять каждый раз на горячку? :D

1),2) - сразу, 3) нужно уточнять
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:38

  Flamingo написав:
  novichok написав:Пудра с юлелиркой работает или только таблетки, одеколон, ботинки и плащи?

По ювелирке в этом месяце фарсик наливает

нету его кредитки :roll:
novichok
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