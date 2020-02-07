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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3210321132123213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:52

Re: ТАСКОМБАНК

  novichok написав:именно Дебетка, а не КоКО

Треба коко-дебетка https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:54

  novichok написав:
  Stringer написав:Закажите хотя бы дебетку - по ней тоже есть кешбек

дебетка есть, именно Дебетка, а не КоКО. Можно ссылку по кеш беку на нее?
я вижу только по коко https://www.forward-bank.com/about/actions/

Кльована вигода
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 16:05

  novichok написав:
  Stringer написав:Закажите хотя бы дебетку - по ней тоже есть кешбек

дебетка есть, именно Дебетка, а не КоКО. Можно ссылку по кеш беку на нее?
я вижу только по коко https://www.forward-bank.com/about/actions/

закажите дебетную КокоКард - на Дебетке будете хранить деньги, а Кококард рубить кешбек
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 16:07

  Vorlon написав:
  arkavs написав:Пущи теперь и в Б5

Гады! СМС пока приходят? Запрет работы TAS2U в фоне помогает?

Помогает отключенный инет.
Тогда смс.

И такой кейс: финномер на тел без инета, но тас2ю этого клиента открыто на смартфоне. Тогда пуши.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 16:09

  Stringer написав:
  novichok написав:
  Stringer написав:Закажите хотя бы дебетку - по ней тоже есть кешбек

дебетка есть, именно Дебетка, а не КоКО. Можно ссылку по кеш беку на нее?
я вижу только по коко https://www.forward-bank.com/about/actions/

закажите дебетную КокоКард - на Дебетке будете хранить деньги, а Кококард рубить кешбек

Кажіть прямим текстом шо слід йти сюди http://lx4.me/c/FCtDnKyY :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 16:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:закажите дебетную КокоКард - на Дебетке будете хранить деньги, а Кококард рубить кешбек

Кажіть прямим текстом шо слід йти сюди http://lx4.me/c/FCtDnKyY :)

Мне претит такое навязчивое туление своих рефералок, как это постоянно делаете вы 8)
они у меня есть в подписи, и каждый раз ещё спамить во всех темах отдельной публикацией каждой своей ссылки - увольте.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 16:31

Re: ТАСКОМБАНК

Друзі, Ваші рефералки справді працюють?
Просто цікаво - який дають дохід?
Можна і в ПП.

з.і. конкурентом ставати не буду ;)
V2
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 16:35

  V2 написав:Друзі, Ваші рефералки справді працюють?
Просто цікаво - який дають дохід?
Можна і в ПП.

з.і. конкурентом ставати не буду ;)

Ну какой там может быть доход? Кто то в благодарность за подсказку использует - у меня всего 4 случая, последний буквально вчера, кстати, спасибо тебе добрый человек
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:02

  guntherhouse777 написав:Помогает отключенный инет.
Тогда смс.

Не помог - был полчаса назад в АТБ. Отключил за несколько минут до покупки интернет. Ещё раньше запретил фоновую работу TAS2U. Фиг вам. Ни пушей, ни СМС! Жлобы чёртовы :twisted:

Что я сделал не так?
Востаннє редагувалось Vorlon в Суб 08 лют, 2020 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:03

  Квесторе_поверніться написав:Кажіть прямим текстом шо слід йти сюди http://lx4.me/c/FCtDnKyY :)


А я Вас посилаю сюди :wink: ...
jay2004
 
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