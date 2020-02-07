ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 15:52
novichok написав:
именно Дебетка, а не КоКО
Треба коко-дебетка
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Додано: Суб 08 лют, 2020 15:54
novichok написав: Stringer написав:
Закажите хотя бы дебетку - по ней тоже есть кешбек
дебетка есть, именно Дебетка, а не КоКО. Можно ссылку по кеш беку на нее?
я вижу только по коко
https://www.forward-bank.com/about/actions/
Кльована вигода
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 08 лют, 2020 16:05
novichok написав: Stringer написав:
Закажите хотя бы дебетку - по ней тоже есть кешбек
дебетка есть, именно Дебетка, а не КоКО. Можно ссылку по кеш беку на нее?
я вижу только по коко
https://www.forward-bank.com/about/actions/
закажите дебетную КокоКард - на Дебетке будете хранить деньги, а Кококард рубить кешбек
Stringer
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Додано: Суб 08 лют, 2020 16:07
Vorlon написав: arkavs написав:
Пущи теперь и в Б5
Гады! СМС пока приходят? Запрет работы TAS2U в фоне помогает?
Помогает отключенный инет.
Тогда смс.
И такой кейс: финномер на тел без инета, но тас2ю этого клиента открыто на смартфоне. Тогда пуши.
guntherhouse777
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Додано: Суб 08 лют, 2020 16:09
Stringer написав: novichok написав: Stringer написав:
Закажите хотя бы дебетку - по ней тоже есть кешбек
дебетка есть, именно Дебетка, а не КоКО. Можно ссылку по кеш беку на нее?
я вижу только по коко
https://www.forward-bank.com/about/actions/
закажите дебетную КокоКард - на Дебетке будете хранить деньги, а Кококард рубить кешбек
Кажіть прямим текстом шо слід йти сюди
http://lx4.me/c/FCtDnKyY
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 08 лют, 2020 16:18
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
закажите дебетную КокоКард - на Дебетке будете хранить деньги, а Кококард рубить кешбек
Кажіть прямим текстом шо слід йти сюди
http://lx4.me/c/FCtDnKyY
Мне претит такое навязчивое туление своих рефералок, как это постоянно делаете вы
они у меня есть в подписи, и каждый раз ещё спамить во всех темах отдельной публикацией каждой своей ссылки - увольте.
Stringer
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Додано: Суб 08 лют, 2020 16:31
Друзі, Ваші рефералки справді працюють?
Просто цікаво - який дають дохід?
Можна і в ПП.
з.і. конкурентом ставати не буду
V2
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Додано: Суб 08 лют, 2020 16:35
V2 написав:
Друзі, Ваші рефералки справді працюють?
Просто цікаво - який дають дохід?
Можна і в ПП.
з.і. конкурентом ставати не буду
Ну какой там может быть доход? Кто то в благодарность за подсказку использует - у меня всего 4 случая, последний буквально вчера, кстати, спасибо тебе добрый человек
Stringer
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Додано: Суб 08 лют, 2020 17:02
guntherhouse777 написав:
Помогает отключенный инет.
Тогда смс.
Не помог - был полчаса назад в АТБ. Отключил за несколько минут до покупки интернет. Ещё раньше запретил фоновую работу TAS2U. Фиг вам. Ни пушей, ни СМС! Жлобы чёртовы
Что я сделал не так?
Востаннє редагувалось
Vorlon
в Суб 08 лют, 2020 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
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Додано: Суб 08 лют, 2020 17:03
А я Вас посилаю
сюди
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