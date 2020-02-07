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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:35

jay2004, і Ви тут як тут. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:35

Re: ТАСКОМБАНК

Кочевник написав:
  Vorlon написав:
  arkavs написав:Пущи теперь и в Б5

Гады! СМС пока приходят? Запрет работы TAS2U в фоне помогает?

Смс вже не ходять, якщо надходить пуш.
Если пуш не доставлено, смс не дублирует, или мне так везёт((
Б5 ещё на смс пока.
Востаннє редагувалось anis в Суб 08 лют, 2020 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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anis
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:36

anis
Вот и я выше о таком же написал :x
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:43

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:anis
Вот и я выше о таком же написал :x
В приложении с сообщениях поищите, у меня там постфактум появились как инет поднялся.
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anis
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:48

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:
  guntherhouse777 написав:Помогает отключенный инет.
Тогда смс.

Не помог - был полчаса назад в АТБ. Отключил за несколько минут до покупки интернет. Ещё раньше запретил фоновую работу TAS2U. Фиг вам. Ни пушей, ни СМС! Жлобы чёртовы :twisted:

Что я сделал не так?
Включите обратно - пуш должен прийти
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:50

Faceless
Не пришёл - просто трата появилась в истории. Но хочу найти способ получения СМС.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:51

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:Faceless
Не пришёл - просто трата появилась в истории. Но хочу найти способ получения СМС.
Их уже нет.
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anis
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:52

anis
Удаление приложения со смарта?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:56

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:anis
Удаление приложения со смарта?
К радикальным методам не прибегал, но не думаю что изменит это ситуацию. Ведь отсутствие доставки пуш уведомления должно сразу отправлять смс, если это настроено, если нет, то и без приложения ситуация не изменится. Ведь в приложении стоит gsm банк отключен, а это значит никаких смс, до введения пуш так и было, видать ещё не сменили настройки.
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  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 18:17

Господа! Подскажите, по такому вопросу плиз... на УкрПоште надо оплатить наложку... что там за мсс? Б5 подойдёт для такого действа? Спасибо
Карамболь
 
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