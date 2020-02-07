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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 17:35
jay2004
, і Ви тут як тут.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 17:35
Кочевник написав: Vorlon написав: arkavs написав:
Пущи теперь и в Б5
Гады! СМС пока приходят? Запрет работы TAS2U в фоне помогает?
Смс вже не ходять, якщо надходить пуш.
Если пуш не доставлено, смс не дублирует, или мне так везёт((
Б5 ещё на смс пока.
Востаннє редагувалось anis
в Суб 08 лют, 2020 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 17:36
anis
Вот и я выше о таком же написал
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Vorlon
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Додано: Суб 08 лют, 2020 17:43
Vorlon написав:anis
Вот и я выше о таком же написал
В приложении с сообщениях поищите, у меня там постфактум появились как инет поднялся.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 17:48
Vorlon написав: guntherhouse777 написав:
Помогает отключенный инет.
Тогда смс.
Не помог - был полчаса назад в АТБ. Отключил за несколько минут до покупки интернет. Ещё раньше запретил фоновую работу TAS2U. Фиг вам. Ни пушей, ни СМС! Жлобы чёртовы
Что я сделал не так?
Включите обратно - пуш должен прийти
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Faceless
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Додано: Суб 08 лют, 2020 17:50
Faceless
Не пришёл - просто трата появилась в истории. Но хочу найти способ получения СМС.
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Vorlon
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Додано: Суб 08 лют, 2020 17:51
Vorlon написав:Faceless
Не пришёл - просто трата появилась в истории. Но хочу найти способ получения СМС.
Их уже нет.
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anis
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Додано: Суб 08 лют, 2020 17:52
anis
Удаление приложения со смарта?
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Vorlon
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Додано: Суб 08 лют, 2020 17:56
Vorlon написав:anis
Удаление приложения со смарта?
К радикальным методам не прибегал, но не думаю что изменит это ситуацию. Ведь отсутствие доставки пуш уведомления должно сразу отправлять смс, если это настроено, если нет, то и без приложения ситуация не изменится. Ведь в приложении стоит gsm банк отключен, а это значит никаких смс, до введения пуш так и было, видать ещё не сменили настройки.
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anis
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:17
Господа! Подскажите, по такому вопросу плиз... на УкрПоште надо оплатить наложку... что там за мсс? Б5 подойдёт для такого действа? Спасибо
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Карамболь
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