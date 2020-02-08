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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 18:18
Карамболь написав:Господа! Подскажите, по такому вопросу плиз... на УкрПоште надо оплатить наложку... что там за мсс? Б5 подойдёт для такого действа? Спасибо
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:55
Vorlon написав:Faceless
Не пришёл - просто трата появилась в истории. Но хочу найти способ получения СМС.
Появится позже
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Додано: Суб 08 лют, 2020 19:09
Faceless
За отдельную плату?
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Vorlon
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Додано: Суб 08 лют, 2020 19:12
Vorlon написав:Faceless
За отдельную плату?
Думаю дадут возможность выбрать пуш или смс, хотя бы через КЦ
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Faceless
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Додано: Суб 08 лют, 2020 19:12
Vorlon написав:Faceless
За отдельную плату?
С чего это.
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:08
Они что-то тестят или на постоянке отключили смс? Никто не знает? Вообще не удобно. Пуши через раз ходят, приложение по пальцу не заходит...самки собак!
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mihasik
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