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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 18:18

Re: ТАСКОМБАНК

Карамболь написав:Господа! Подскажите, по такому вопросу плиз... на УкрПоште надо оплатить наложку... что там за мсс? Б5 подойдёт для такого действа? Спасибо
1% получите через терминал.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 18:55

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:Faceless
Не пришёл - просто трата появилась в истории. Но хочу найти способ получения СМС.
Появится позже
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:09

Faceless
За отдельную плату?
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:12

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:Faceless
За отдельную плату?
Думаю дадут возможность выбрать пуш или смс, хотя бы через КЦ
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:12

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:Faceless
За отдельную плату?
С чего это.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:08

Re: ТАСКОМБАНК

Они что-то тестят или на постоянке отключили смс? Никто не знает? Вообще не удобно. Пуши через раз ходят, приложение по пальцу не заходит...самки собак!
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:39

Re: ТАСКОМБАНК

  Карамболь написав:...на УкрПоште надо оплатить наложку... что там за мсс?
Оплата за доставку проходить с MCC 9402 (из выписки Максимки в январе 2020 и по mono в мае 2019). Про наложку ничего не скажу.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:50

  mihasik написав:Они что-то тестят или на постоянке отключили смс? Никто не знает? Вообще не удобно. Пуши через раз ходят, приложение по пальцу не заходит...самки собак!

Я тоже заметил, что по субботам часто все работает через "ж"
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 22:03

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:Faceless
Не пришёл - просто трата появилась в истории. Но хочу найти способ получения СМС.


Мне приходили сегодня смс. Но правда через пару часов после траты.
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