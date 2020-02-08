deneg net
Все ушло на зарплату киевским менеджерам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:20
deneg net
Все ушло на зарплату киевским менеджерам
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Нед 09 лют, 2020 09:53
В пушах кешбек стали указывать грязными
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