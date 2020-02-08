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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:20
deneg net
Все ушло на зарплату киевским менеджерам
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Додано: Нед 09 лют, 2020 09:53
В пушах кешбек стали указывать грязными
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vollena71
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Додано: Нед 09 лют, 2020 11:31
vollena71 написав:
В пушах кешбек стали указывать грязными
Там взагалі зламали формат. Таке враження, що замість простої іншуї маршрутизації, інша команда наново формує повідомлення і пхає їх в пуш.
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Кочевник
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Додано: Нед 09 лют, 2020 12:07
По Виике теперь не приходят ни пуши, ни смс-ки ни вайбер
Это платная карта, которая оплачивается на год вперед, причем еще не на 365дн как када-то было указано, а дней нааа 340
Грааабють, прошу вернуть мои деньги по невыполнению условий обслуживания, косорукие инноваторы
Как теперь отслеживать начисление КБ, без СМСок и без Выписки?
Делайте Архив Оповещений, как у Альфы, причем по каждой карте ОТДЕЛЬНО. Дошло, не дошло ото оповещение, а в Архиве оно должно быть. Выпрямляйте свои грабки-кривульки, добавляйте пару новых извилин у свой инновационный мосХ и вперде!
ПС. Через п̶о̶л̶ч̶а̶с̶а̶ 44 минуты после покупки пришла таки СМС-ка. Ганьба!
Вертайте всю свою инновацию взад полюбэ!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 09 лют, 2020 12:40
mihasik написав:Они что-то тестят или на постоянке отключили смс? Никто не знает? Вообще не удобно. Пуши через раз ходят, приложение по пальцу не заходит...самки собак!
Ну у меня пуши исправно ходят, в приложение по о печатку тоже.
Переход на пуши планировали давно, смс очень дорого обходятся
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Faceless
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Додано: Нед 09 лют, 2020 12:41
clientage написав:
По Виике теперь не приходят ни пуши, ни смс-ки ни вайбер
Это платная карта, которая оплачивается на год вперед, причем еще не на 365дн как када-то было указано, а дней нааа 340
Грааабють, прошу вернуть мои деньги по невыполнению условий обслуживания, косорукие инноваторы
Как теперь отслеживать начисление КБ, без СМСок и без Выписки?
Делайте Архив Оповещений, как у Альфы, причем по каждой карте ОТДЕЛЬНО. Дошло, не дошло ото оповещение, а в Архиве оно должно быть. Выпрямляйте свои грабки-кривульки, добавляйте пару новых извилин у свой инновационный мосХ и вперде!
ПС. Через п̶о̶л̶ч̶а̶с̶а̶ 44 минуты после покупки пришла таки СМС-ка. Ганьба!
Вертайте всю свою инновацию взад полюбэ!
Архив в приложении есть
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Faceless
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Додано: Нед 09 лют, 2020 12:49
Faceless написав:
Архив в приложении есть
але не робочий
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greenozon
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Додано: Нед 09 лют, 2020 12:55
Faceless написав:
mihasik написав:Они что-то тестят или на постоянке отключили смс? Никто не знает? Вообще не удобно. Пуши через раз ходят, приложение по пальцу не заходит...самки собак!
Ну у меня пуши исправно ходят, в приложение по о печатку тоже.
Переход на пуши планировали давно, смс очень дорого обходятся
Та пох, что там им обходится - 365 грн тоже не дёшево
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Stringer
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Додано: Нед 09 лют, 2020 12:56
Faceless написав:
Архив в приложении есть
Даа, появилась эта тормознутая СМСка в Повідомленнях, пока она там единственная среди пердыдущего спама от Таси.
Но она как-то криво переиначена по сравнению со старыми СМСками. Теперь там указана, по сути дела, только текущая сумма задолженности, а сколько еще доступно для трат из кредита НЕ ИЗВЕСТНО.
Это зачем такая галиматья то? Ну хай указывают размер кредлимита шоли, буду тренироваться в уме вычитать
Хто там такой вумный у Таси появился?!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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