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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:20

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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 09:53

В пушах кешбек стали указывать грязными
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:31

  vollena71 написав:В пушах кешбек стали указывать грязными

Там взагалі зламали формат. Таке враження, що замість простої іншуї маршрутизації, інша команда наново формує повідомлення і пхає їх в пуш.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:07

По Виике теперь не приходят ни пуши, ни смс-ки ни вайбер :twisted: Это платная карта, которая оплачивается на год вперед, причем еще не на 365дн как када-то было указано, а дней нааа 340 :mrgreen:

Грааабють, прошу вернуть мои деньги по невыполнению условий обслуживания, косорукие инноваторы :mrgreen:

Как теперь отслеживать начисление КБ, без СМСок и без Выписки? :evil:
Делайте Архив Оповещений, как у Альфы, причем по каждой карте ОТДЕЛЬНО. Дошло, не дошло ото оповещение, а в Архиве оно должно быть. Выпрямляйте свои грабки-кривульки, добавляйте пару новых извилин у свой инновационный мосХ и вперде! :mrgreen:

ПС. Через п̶о̶л̶ч̶а̶с̶а̶ 44 минуты после покупки пришла таки СМС-ка. Ганьба!
Вертайте всю свою инновацию взад полюбэ!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:40

Re: ТАСКОМБАНК

mihasik написав:Они что-то тестят или на постоянке отключили смс? Никто не знает? Вообще не удобно. Пуши через раз ходят, приложение по пальцу не заходит...самки собак!
Ну у меня пуши исправно ходят, в приложение по о печатку тоже.
Переход на пуши планировали давно, смс очень дорого обходятся
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:41

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:По Виике теперь не приходят ни пуши, ни смс-ки ни вайбер :twisted: Это платная карта, которая оплачивается на год вперед, причем еще не на 365дн как када-то было указано, а дней нааа 340 :mrgreen:

Грааабють, прошу вернуть мои деньги по невыполнению условий обслуживания, косорукие инноваторы :mrgreen:

Как теперь отслеживать начисление КБ, без СМСок и без Выписки? :evil:
Делайте Архив Оповещений, как у Альфы, причем по каждой карте ОТДЕЛЬНО. Дошло, не дошло ото оповещение, а в Архиве оно должно быть. Выпрямляйте свои грабки-кривульки, добавляйте пару новых извилин у свой инновационный мосХ и вперде! :mrgreen:

ПС. Через п̶о̶л̶ч̶а̶с̶а̶ 44 минуты после покупки пришла таки СМС-ка. Ганьба!
Вертайте всю свою инновацию взад полюбэ!
Архив в приложении есть
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:49

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:Архив в приложении есть


але не робочий
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:55

  Faceless написав:
mihasik написав:Они что-то тестят или на постоянке отключили смс? Никто не знает? Вообще не удобно. Пуши через раз ходят, приложение по пальцу не заходит...самки собак!
Ну у меня пуши исправно ходят, в приложение по о печатку тоже.
Переход на пуши планировали давно, смс очень дорого обходятся

Та пох, что там им обходится - 365 грн тоже не дёшево
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:56

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:Архив в приложении есть

Даа, появилась эта тормознутая СМСка в Повідомленнях, пока она там единственная среди пердыдущего спама от Таси.
Но она как-то криво переиначена по сравнению со старыми СМСками. Теперь там указана, по сути дела, только текущая сумма задолженности, а сколько еще доступно для трат из кредита НЕ ИЗВЕСТНО.

Это зачем такая галиматья то? Ну хай указывают размер кредлимита шоли, буду тренироваться в уме вычитать :mrgreen: Хто там такой вумный у Таси появился?!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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