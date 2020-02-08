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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:02

  clientage написав: Хто там такой вумный у Таси появился?!

ЛЕШИК :lol: :twisted:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:03

Re: ТАСКОМБАНК

Stringer написав:
  Faceless написав:
mihasik написав:Они что-то тестят или на постоянке отключили смс? Никто не знает? Вообще не удобно. Пуши через раз ходят, приложение по пальцу не заходит...самки собак!
Ну у меня пуши исправно ходят, в приложение по о печатку тоже.
Переход на пуши планировали давно, смс очень дорого обходятся

Та пох, что там им обходится - 365 грн тоже не дёшево


Викенд просто попал под раздачу, его списали уже давно, никто не хочет им заморачиваться, хоть старые карты не закрывают и то спасибо
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:04

Re: ТАСКОМБАНК

mephala написав:
  clientage написав: Хто там такой вумный у Таси появился?!

ЛЕШИК :twisted:
Не, Лёша не в ТАСе
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:16

  Maksi2 написав:Есть ли смысл содержать викенд без кредлима за 365 грн в год имея на руках карты других банков с кешбеками?

Если вы по ней получаете КБ более чем 365 грн за год, то да, если нет, то под вопросом - зависит от операций, которые вам нужны.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:16

  mephala написав:
  clientage написав: Хто там такой вумный у Таси появился?!

ЛЕШИК :lol: :twisted:

Дайте ему Б5 с лимитом 500грн и обяжите в столовке ток с нее оплачивать обеды, думаю через недельку он поймет, шо нуна в СМСке указывать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:19

  Vorlon написав:
  ukrprom2014 написав:Укрсиб New card

Ну там же акция по времени? Я WC коммуналку постоянно плачу.

одно, другому не мешает и там и там ограничение по КБ в 500грн. Вместе дадут 1000, а если оставить только одну, то всего 500 будет...
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:21

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:Викенд просто попал под раздачу...

Я просто предлагаю вернуть мне на счет 10грн х12мес = 120грн... лана, 100грн за опт и я забуду про те СМСки/пуши т.к. я веду свой бухучет :mrgreen:
И хай ждут от меня предЪяву в конце мес по начислению кешбэка, я с бумажкой-выпиской со своей ДомБух прийду :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:59

  ol_zy написав:
  Vorlon написав:
  ukrprom2014 написав:Укрсиб New card

Ну там же акция по времени? Я WC коммуналку постоянно плачу.

одно, другому не мешает и там и там ограничение по КБ в 500грн. Вместе дадут 1000, а если оставить только одну, то всего 500 будет...

Я столько по коммуналке не осилю, поэтому ту 1000 мне всё равно не видать. Поэтому Укрсибом и не заинтересовался.
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