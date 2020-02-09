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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 13:03
Stringer написав: Faceless написав:
mihasik написав:Они что-то тестят или на постоянке отключили смс? Никто не знает? Вообще не удобно. Пуши через раз ходят, приложение по пальцу не заходит...самки собак!
Ну у меня пуши исправно ходят, в приложение по о печатку тоже.
Переход на пуши планировали давно, смс очень дорого обходятся
Та пох, что там им обходится - 365 грн тоже не дёшево
Викенд просто попал под раздачу, его списали уже давно, никто не хочет им заморачиваться, хоть старые карты не закрывают и то спасибо
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:04
mephala написав: clientage написав:
Хто там такой вумный у Таси появился?!
ЛЕШИК
Не, Лёша не в ТАСе
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:16
Maksi2 написав:
Есть ли смысл содержать викенд без кредлима за 365 грн в год имея на руках карты других банков с кешбеками?
Если вы по ней получаете КБ более чем 365 грн за год, то да, если нет, то под вопросом - зависит от операций, которые вам нужны.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:16
Дайте ему Б5 с лимитом 500грн и обяжите в столовке ток с нее оплачивать обеды, думаю через недельку он поймет, шо нуна в СМСке указывать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:19
Vorlon написав: ukrprom2014 написав:
Укрсиб New card
Ну там же акция по времени? Я WC коммуналку постоянно плачу.
одно, другому не мешает и там и там ограничение по КБ в 500грн. Вместе дадут 1000, а если оставить только одну, то всего 500 будет...
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:21
Faceless написав:
Викенд просто
попал под раздачу...
Я просто
предлагаю вернуть мне на счет 10грн х12мес = 120грн... лана, 100грн за опт и я забуду про те СМСки/пуши т.к. я веду свой бухучет
И хай ждут от меня предЪяву в конце мес по начислению кешбэка, я с бумажкой-выпиской со своей ДомБух прийду
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:59
ol_zy написав: Vorlon написав: ukrprom2014 написав:
Укрсиб New card
Ну там же акция по времени? Я WC коммуналку постоянно плачу.
одно, другому не мешает и там и там ограничение по КБ в 500грн. Вместе дадут 1000, а если оставить только одну, то всего 500 будет...
Я столько по коммуналке не осилю, поэтому ту 1000 мне всё равно не видать. Поэтому Укрсибом и не заинтересовался.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 16:00
Як передивитися текст пуш-а без логіну в додаток? Бо кумарить як він тупить під час логіну.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 16:24
Faceless написав:
Не, Лёша не в ТАСе
А де Олексій перемістився?
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