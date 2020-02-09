На 9му Андроіді у мене без логування пуші вилязять у МІУІ. Мабуть від смартфону ще задежить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:51
Re: ТАСКОМБАНК
На 9му Андроіді у мене без логування пуші вилязять у МІУІ. Мабуть від смартфону ще задежить.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 19:30
Нет у меня ни смс ни пуша.
Комса неисправима, в старые времена комсомольские взносы по 2 коп брали, а теперь экономят на смс.
Ну цирк
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:41
deneg net
Попробуйте поставить приложуху на другой смарт.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 19:52
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