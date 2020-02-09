На 9му Андроіді у мене без логування пуші вилязять у МІУІ. Мабуть від смартфону ще задежить.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:51
Re: ТАСКОМБАНК
На 9му Андроіді у мене без логування пуші вилязять у МІУІ. Мабуть від смартфону ще задежить.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:30
Нет у меня ни смс ни пуша.
Комса неисправима, в старые времена комсомольские взносы по 2 коп брали, а теперь экономят на смс.
Ну цирк
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:41
deneg net
Попробуйте поставить приложуху на другой смарт.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:52
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:00
Re: ТАСКОМБАНК
На сяоми нормально пуши ходят, но не до конца понятно как, есть клон для другого аккаунта пуши идут на него, а не на первоисточник так сказать
Отправлено с моего Redmi 6 Pro через Tapatalk
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:33
Re: ТАСКОМБАНК
Сплатив В5 за онлайн ОСАГО страхівку...
З'ясувалося що то Лікпей і кешбека нема. Гарячка каже що то 6100 (не точно) і по ній кешбек не нараховується, каже десть таке є у Правилах начислення кешбека...
Пам'ятаю пару місяців хтось спілкувався із гарячкою про лікпей, і тоді все владналось
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:38
Ликпей тут скорее всего не причем.
Ваащето мало кто платит КБ за страховку(МСС 6300) если это не акция от самого страховщика.
Следующий раз попробуйте онлайн-Білявку от Идеи или выберите другого агента, например Жираф (7277)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 лют, 2020 07:56
По Вике тоже самое. Тоесть, даже как оплата в интернете не проходит. Кешбека болт
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