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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:23
stas_rst написав:
Чи є безкомісійним поповнення Б5 (власні кошти) з карток/рахунків інших банків .....чи СЕПом ???
СЕП, якщо знаєте реквізити
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:35
Насколько устойчив ТАС? Можео занести, например +100К выше Фонда?
Вроде ТИГИПЫЧ молодец, хоть 1 не б1гае за возом. Умеет лавировать среди барыг и зелени.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:37
Goodman написав:Насколько устойчив ТАС? Можео занести, например +100К выше Фонда?
Вроде ТИГИПЫЧ молодец, хоть 1 не б1гае за возом. Умеет лавировать среди барыг и зелени.
В ближайший год как минимум ничего с ним не случится
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:39
Goodman написав:
Умеет лавировать среди барыг и зелени.
Старі комсомольські звязки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:45
stas_rst написав:
Доброго усім дня і тижня !
У п"ятницю вперше помітив, що на гривневій Б5 - БЕЗ КРЕДЛІМІТУ (тільки власні кошти) пропала зелена пімпа "Погасити кредит". "Ощадний" тепер просить 1 банк.день для "відстою", то поповнення через нього є неоперативним.
Чи є безкомісійним поповнення Б5 (власні кошти) з карток/рахунків інших банків (Моно як варіант) переводом п2п (у монододатку) чи СЕПом ???
Дякую!
ПС. Тарифи читав, ніби розділ 2.1 і 2.2 говорить про безкоміс.
Однак при спробі закинути через т2ю з власних коштів однієї Б5 на погашення кредитних на іншій малює коміс (п 4.3)
А на дебетной Б5 разве когда то была Пимпа?
Это привеллегия тока КК.
А так пополнить то можно и моней, и скунсом. Шоб потом на овер не наткнуться.
СЭП хороший вариант
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:45
Goodman написав:
Вроде ТИГИПЫЧ молодец, хоть 1 не б1гае за возом. Умеет лавировать среди барыг и зелени.
Тігіпич вже давно відійшов від банківських справ, якщо шо..
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Додано: Пон 10 лют, 2020 18:42
Платники перевыпускают по сроку бесплатно?
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Додано: Пон 10 лют, 2020 19:21
demichh написав:
Платники
?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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