СЕП, якщо знаєте реквізити
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:23
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:35
ТАС не накроется тазом?
Насколько устойчив ТАС? Можео занести, например +100К выше Фонда?
Вроде ТИГИПЫЧ молодец, хоть 1 не б1гае за возом. Умеет лавировать среди барыг и зелени.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:37
Re: ТАСКОМБАНК
В ближайший год как минимум ничего с ним не случится
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:39
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:45
А на дебетной Б5 разве когда то была Пимпа?
Это привеллегия тока КК.
А так пополнить то можно и моней, и скунсом. Шоб потом на овер не наткнуться.
СЭП хороший вариант
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:45
Re: ТАСКОМБАНК
Тігіпич вже давно відійшов від банківських справ, якщо шо..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:42
Плативкы перевыпускают по сроку бесплатно?
Востаннє редагувалось demichh в Пон 10 лют, 2020 20:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:21
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:44
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:50
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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