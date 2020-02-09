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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:23

  stas_rst написав:Чи є безкомісійним поповнення Б5 (власні кошти) з карток/рахунків інших банків .....чи СЕПом ???

СЕП, якщо знаєте реквізити
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:35

ТАС не накроется тазом?

Насколько устойчив ТАС? Можео занести, например +100К выше Фонда?
Вроде ТИГИПЫЧ молодец, хоть 1 не б1гае за возом. Умеет лавировать среди барыг и зелени.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:37

Re: ТАСКОМБАНК

Goodman написав:Насколько устойчив ТАС? Можео занести, например +100К выше Фонда?
Вроде ТИГИПЫЧ молодец, хоть 1 не б1гае за возом. Умеет лавировать среди барыг и зелени.
В ближайший год как минимум ничего с ним не случится
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:39

Re: ТАСКОМБАНК

  Goodman написав:Умеет лавировать среди барыг и зелени.

Старі комсомольські звязки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:45

  stas_rst написав:Доброго усім дня і тижня !
У п"ятницю вперше помітив, що на гривневій Б5 - БЕЗ КРЕДЛІМІТУ (тільки власні кошти) пропала зелена пімпа "Погасити кредит". "Ощадний" тепер просить 1 банк.день для "відстою", то поповнення через нього є неоперативним.
Чи є безкомісійним поповнення Б5 (власні кошти) з карток/рахунків інших банків (Моно як варіант) переводом п2п (у монододатку) чи СЕПом ???
Дякую!
ПС. Тарифи читав, ніби розділ 2.1 і 2.2 говорить про безкоміс.
Однак при спробі закинути через т2ю з власних коштів однієї Б5 на погашення кредитних на іншій малює коміс (п 4.3)

А на дебетной Б5 разве когда то была Пимпа?
Это привеллегия тока КК.
А так пополнить то можно и моней, и скунсом. Шоб потом на овер не наткнуться.
СЭП хороший вариант
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:45

Re: ТАСКОМБАНК

  Goodman написав:Вроде ТИГИПЫЧ молодец, хоть 1 не б1гае за возом. Умеет лавировать среди барыг и зелени.


Тігіпич вже давно відійшов від банківських справ, якщо шо..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:42

Плативкы перевыпускают по сроку бесплатно?
Востаннє редагувалось demichh в Пон 10 лют, 2020 20:35, всього редагувалось 2 разів.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:21

Re: ТАСКОМБАНК

  demichh написав:Платники

?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:44

  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:Платники

?
Та то коллега видать в букффах заблукав, про Плативку вопрос.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:50

Re: ТАСКОМБАНК

  Дядя Дима написав:про Плативку вопрос

Так, перевипускають безплатно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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