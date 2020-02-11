|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 21:14
Дядя Дима написав:
Та то коллега видать в букффах заблукав, про Плативку вопрос.
у
спамерів інша задача, блуай не блукай, хлавное кумів тулити
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7562
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:18
demichh написав:
Плативкы перевыпускают по сроку бесплатно?
Да
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 601
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 14:23
подскажите выписку только за полгода можно увидеть
дальше никак?
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2208
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 14:54
Квесторе_поверніться написав: Дядя Дима написав:
про Плативку вопрос
Так, перевипускають безплатно.
Нужно инициировать или они автоматом перевыпускают. Какгбэ под депо открывал, больше не ннадо.
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 955
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:01
mihasik написав: Квесторе_поверніться написав: Дядя Дима написав:
про Плативку вопрос
Так, перевипускають безплатно.
Нужно инициировать или они автоматом перевыпускают. Какгбэ под депо открывал, больше не ннадо.
Ініціював перевипуск.
Прийшов в відділення, хотів шоб видали неіменну як перевипущену.
Але сказали що перевипускати треба...так і перевипустили.
Десь за 2 тижні забрав у відділенні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32367
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1639 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:51
mihasik написав: Квесторе_поверніться написав: Дядя Дима написав:
про Плативку вопрос
Так, перевипускають безплатно.
Нужно инициировать или они автоматом перевыпускают. Какгбэ под депо открывал, больше не ннадо.
Заказал по телефону перевыпуск
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2326
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:58
demichh написав: mihasik написав:
Нужно инициировать или они автоматом перевыпускают. Какгбэ под депо открывал, больше не ннадо.
Заказал по телефону перевыпуск
В TAS2U (мобильном и ВЕБ-версии) также можна сделать Перевыпуск.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2104
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:33
jay2004 написав: demichh написав: mihasik написав:
Нужно инициировать или они автоматом перевыпускают. Какгбэ под депо открывал, больше не ннадо.
Заказал по телефону перевыпуск
В TAS2U (мобильном и ВЕБ-версии) также можна сделать Перевыпуск.
Останній раз, коли я пробував, ТАС2Ю не розумів, що я хочу перевипустити по строку і світив комісію, ніби я хочу перевипустити з власної ініціативи. Щось змінилося?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4050
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|