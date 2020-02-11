RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3217321832193220

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:14

Re: ТАСКОМБАНК

  Дядя Дима написав:Та то коллега видать в букффах заблукав, про Плативку вопрос.

у
спамерів інша задача, блуай не блукай, хлавное кумів тулити :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7562
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:18

Re: ТАСКОМБАНК

  demichh написав:Плативкы перевыпускают по сроку бесплатно?

Да
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 601
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:23

выписка

подскажите выписку только за полгода можно увидеть
дальше никак?
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Дядя Дима написав:про Плативку вопрос

Так, перевипускають безплатно.

Нужно инициировать или они автоматом перевыпускают. Какгбэ под депо открывал, больше не ннадо.
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 955
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:01

  mihasik написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Дядя Дима написав:про Плативку вопрос

Так, перевипускають безплатно.

Нужно инициировать или они автоматом перевыпускают. Какгбэ под депо открывал, больше не ннадо.

Ініціював перевипуск.
Прийшов в відділення, хотів шоб видали неіменну як перевипущену.
Але сказали що перевипускати треба...так і перевипустили.
Десь за 2 тижні забрав у відділенні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32367
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:51

  mihasik написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Дядя Дима написав:про Плативку вопрос

Так, перевипускають безплатно.

Нужно инициировать или они автоматом перевыпускают. Какгбэ под депо открывал, больше не ннадо.

Заказал по телефону перевыпуск
demichh
 
Повідомлень: 2326
З нами з: 09.12.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:58

  demichh написав:
  mihasik написав:Нужно инициировать или они автоматом перевыпускают. Какгбэ под депо открывал, больше не ннадо.

Заказал по телефону перевыпуск


В TAS2U (мобильном и ВЕБ-версии) также можна сделать Перевыпуск.
jay2004
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 19.02.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:33

  jay2004 написав:
  demichh написав:
  mihasik написав:Нужно инициировать или они автоматом перевыпускают. Какгбэ под депо открывал, больше не ннадо.

Заказал по телефону перевыпуск


В TAS2U (мобильном и ВЕБ-версии) также можна сделать Перевыпуск.

Останній раз, коли я пробував, ТАС2Ю не розумів, що я хочу перевипустити по строку і світив комісію, ніби я хочу перевипустити з власної ініціативи. Щось змінилося?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4050
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3217321832193220
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (381)
12.02.2020 18:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.