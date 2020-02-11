это неудобно, раньше чистыми писали
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:59
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:04
Оформив сьогодні кредитки Б5 та Пудру, але ліміт 0.
З часом пропонують встановити кредитний ліміт?
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:24
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:39
Добрый вечер
Какие изменения вступили в силу по оплате грейса в В5? В чем суть, случайно узнал. И что это для нас значит?
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