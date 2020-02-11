RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3218321932203221

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:59

  uaprofi написав:
  Hack-Stock написав:в пушах стали сумму кешбека грязными писать


так и суммы же вроде большие выходят? это хорошо?

это неудобно, раньше чистыми писали
Hack-Stock
 
Повідомлень: 417
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:04

Оформив сьогодні кредитки Б5 та Пудру, але ліміт 0.
З часом пропонують встановити кредитний ліміт?
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 19
З нами з: 26.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:24

  Rimlyanin1 написав:Оформив сьогодні кредитки Б5 та Пудру, але ліміт 0.
З часом пропонують встановити кредитний ліміт?

вам смс должна прийти, где будет указано "вам встановлено лимит такой-то", обычно приходит на следующий день
Hack-Stock
 
Повідомлень: 417
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:39

Добрый вечер
Какие изменения вступили в силу по оплате грейса в В5? В чем суть, случайно узнал. И что это для нас значит?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1517
З нами з: 04.12.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:03

  Алексей77 написав:Добрый вечер
Какие изменения вступили в силу по оплате грейса в В5? В чем суть, случайно узнал. И что это для нас значит?

Отбой. Некомпетентная курица с ГЛ под названием Людмила ввела в заблуждение. Другая девочка все сказала ожидаемо и верно
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1517
З нами з: 04.12.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:13

  Hack-Stock написав:
  Rimlyanin1 написав:Оформив сьогодні кредитки Б5 та Пудру, але ліміт 0.
З часом пропонують встановити кредитний ліміт?

вам смс должна прийти, где будет указано "вам встановлено лимит такой-то", обычно приходит на следующий день

Смс були на протязі 2х годин після оформлення карток. Ліміт 0.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 19
З нами з: 26.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3218321932203221
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sanio, uaprofi, ukrprom2014 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16230)
12.02.2020 21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.