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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:59
uaprofi написав: Hack-Stock написав:
в пушах стали сумму кешбека грязными писать
так и суммы же вроде большие выходят? это хорошо?
это неудобно, раньше чистыми писали
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Hack-Stock
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Додано: Сер 12 лют, 2020 19:04
Оформив сьогодні кредитки Б5 та Пудру, але ліміт 0.
З часом пропонують встановити кредитний ліміт?
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Rimlyanin1
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Додано: Сер 12 лют, 2020 19:24
Rimlyanin1 написав:
Оформив сьогодні кредитки Б5 та Пудру, але ліміт 0.
З часом пропонують встановити кредитний ліміт?
вам смс должна прийти, где будет указано "вам встановлено лимит такой-то", обычно приходит на следующий день
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Hack-Stock
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Додано: Сер 12 лют, 2020 19:39
Добрый вечер
Какие изменения вступили в силу по оплате грейса в В5? В чем суть, случайно узнал. И что это для нас значит?
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Алексей77
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Додано: Сер 12 лют, 2020 21:03
Алексей77 написав:
Добрый вечер
Какие изменения вступили в силу по оплате грейса в В5? В чем суть, случайно узнал. И что это для нас значит?
Отбой. Некомпетентная курица с ГЛ под названием Людмила ввела в заблуждение. Другая девочка все сказала ожидаемо и верно
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Алексей77
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Додано: Сер 12 лют, 2020 21:13
Hack-Stock написав: Rimlyanin1 написав:
Оформив сьогодні кредитки Б5 та Пудру, але ліміт 0.
З часом пропонують встановити кредитний ліміт?
вам смс должна прийти, где будет указано "вам встановлено лимит такой-то", обычно приходит на следующий день
Смс були на протязі 2х годин після оформлення карток. Ліміт 0.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 21:48
Алексей77 написав:
Некомпетентная курица с ГЛ
А зачем вы туда звоните этим курицам - можно узнать?
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Додано: Сер 12 лют, 2020 21:58
Rimlyanin1 написав: Hack-Stock написав: Rimlyanin1 написав:
Оформив сьогодні кредитки Б5 та Пудру, але ліміт 0.
З часом пропонують встановити кредитний ліміт?
вам смс должна прийти, где будет указано "вам встановлено лимит такой-то", обычно приходит на следующий день
Смс були на протязі 2х годин після оформлення карток. Ліміт 0.
тоді на полицю або для валютообміну Б5 ... за 1% за свої нехай самі їдять таке ...
я уже півроку намагаюсь переконати оленів у лояльності і платоспроможності
пофіг
вигідні ті, хто залазить у борги ...
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:46
Rimlyanin1 написав:
Оформив сьогодні кредитки Б5 та Пудру, але ліміт 0.
З часом пропонують встановити кредитний ліміт?
Не ждите.
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